Von Stephanie Kern

Mosbach. Ein dickes Bündel mit Netzwerkkabeln hängt aus der Wand, in den Toiletten werden Fliesen an die Wände geklebt, in den anderen Zimmern stehen Malerarbeiten an. "Ende Februar wollen wir fertig sein", sagt Dr. Katrin Sawatzki. Die Leiterin der Volkshochschule Mosbach verbringt aktuell viel Zeit auf der Baustelle im neuen Domizil der VHS. Die wird ab März/April nicht mehr am Mosbacher Obertorzentrum, sondern im ersten Stock und im Dachgeschoss des ehemaligen Kaufhauses "Kipphan" (am Eingang der Fußgängerzone) zu finden sein.

"Das Dachgeschoss ist soweit schon fertig, erste Seminare haben hier schon stattgefunden. Zum 1. April soll der gesamte Betrieb hier laufen", erklärt Sawatzki. Der bevorstehende Umzug und damit verbunden auch mehr Platz für Verwaltung und Seminare waren schon seit vielen Jahren ein Anliegen der VHS-Chefin. "Eigentlich wollten wir schon vor einem Jahr einziehen, wir mussten aber noch eine Feuertreppe anbauen. Das war ein Riesenprojekt", sagt Sawatzki beim Rundgang durch die neuen Seminarräume. Etwa 50.000 Euro hat die Renovierung des Dachgeschosses die Volkshochschule gekostet. "Das haben wir selbst bezahlt, den Umbau des Verwaltungstrakts übernimmt auch finanziell die Stadt Mosbach", erklärt Sawatzki.

Für die Mitarbeiter und Leitung der Volkshochschule ist das neue Domizil eine Verbesserung – vor allem, was den Platz betrifft. Auf 300 Quadratmetern können die Mitarbeiter hier künftig die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Katrin Sawatzki: "Wir wollen unsere Räume auch offener und kundenfreundlicher gestalten. Und es gibt mehr Büros für die Verwaltungsmitarbeiter und Dozenten." In den ehemaligen Räumen von "TriaMedica" ist dann Raum für neue VHS-Ideen. "Wir freuen uns schon darauf", sagt die VHS-Chefin. Ihr Dank gilt explizit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat Mosbach, die den Bildungsträger finanziell und auch bei der Baustelle unterstützen. "Wir werden wirklich gut eingebunden", so Sawatzki.

Im Dachgeschoss (in dem die zwei großen Seminarräume, eine Teeküche und ein Büro für die Integrationsberaterinnen zu finden sind) ist soweit alles fertig. Zwei Whiteboards müssen aufgehängt, ein paar Rollos montiert werden. "Uns gefällt es sehr gut, jetzt hoffen wir natürlich auch, dass es den Teilnehmenden gefällt", meint Katrin Sawatzki.

Gefallen findet die Volkshochschulleiterin auf jeden Fall an der zupackenden Art ihres neuen Vermieters: "Es ist ein tolles Miteinander und für jedes Problem wird eine Lösung gefunden", lobt sie die gute Zusammenarbeit.

Ein großes Plus sei für die VHS die (neue) Lage. "Wir sind hier wirklich mitten in der Stadt, das war doch seit dem Weggang von Kaufland am Obertor nicht immer so", sagt Sawatzki. Die Nähe zu Geschäften, Bäckereien und Restaurants sei sicher auch für Kursteilnehmer attraktiv. "Nur Kundenparkplätze gibt es leider nicht."

Am 19. März soll der Umzug stattfinden, am 31. März läuft der Mietvertrag am Obertor aus. Die Volkshochschule ist bereit für ihr neues Haus.