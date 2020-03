Viele Bereiche in der Johannes-Diakonie sind runtergefahren oder (teilweise) geschlossen. In den Gruppen aber gilt es, die Menschen mit Unterstützungsbedarf nach Möglichkeit zu beschäftigen und mit der Krisensituation vertraut zu machen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Ein Virus ist ein sehr kleines Teilchen. Fachleute können es nur mit besonderen Geräten sehen. Die Mehrzahl von Virus ist: Viren. Von manchen Viren können Menschen sehr krank werden. Das Coronavirus wird so ausgesprochen: Ko ro na wi rus. Das ist ein besonderes Virus. Denn von dem Corona-Virus können sehr viele Menschen krank werden." So wird in "leichter Sprache" für die Menschen in der Johannes-Diakonie Mosbach beschrieben, wovon seit Wochen weltweit die Rede ist – in vielen Sprachen. Auf seiner Webseite informiert das soziale Dienstleistungsunternehmen, wie man mit dem Thema Coronavirus umgeht.

Man stehe durch die Aufgabenfelder Behindertenhilfe, Gesundheit und Medizin, Bildung und Ausbildung sowie Jugend- und Altenhilfe in besonderer Verantwortung, denn "Bewohner, Schüler, Klienten, Patienten, Kunden" gehören nicht nur teilweise zu den gefährdeten Risikogruppen. In leichter Sprache heißt das: "Das Coronavirus ist nicht für jeden Menschen lebensgefährlich. Aber für ältere Menschen oder für Menschen, die schon eine Krankheit haben, kann das Coronavirus sehr gefährlich werden."

"Sie müssen mit besonderer Aufmerksamkeit durch diese schwierige Phase und die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen begleitet werden", folgert man daraus für den Umgang in der Krise. In der Johannes-Diakonie hat man von Anfang an konsequent gehandelt und ist mit Verdachtsfällen "sehr vorsichtig" umgegangen, wie Andreas Lang sagt. Er ist Referent der Unternehmenskommunikation. Das strikte Handeln hat bis heute Erfolg, denn bislang gibt es am Standort Mosbach zwei bestätigte Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus. "Die betroffenen Mitarbeitenden wurden isoliert, die Kontaktpersonen ermittelt und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen", sagt Lang und fügt hinzu: "Dabei kommt der Johannes-Diakonie zugute, dass es – unabhängig von der Corona-Pandemie – ein Hygiene-Team gibt, das mit dem Gesundheitsamt eng zusammen arbeitet, um eine weitere Ausbreitung möglichst einzudämmen."

Im gesamten Stadtgebiet von Mosbach werden im Bereich Wohnen insgesamt rund 500 Menschen mit Behinderung unterstützt. Aber es sei sehr ruhig geworden, kann Lang an und von seinem Arbeitsplatz im Verwaltungsgebäude in der Neckarburkener Straße aus beobachten. "Ein großer Teil der Verwaltungsmannschaft arbeitet im Homeoffice." Andere Mitarbeitende gehen anderen als den gewohnten Beschäftigungen nach, es findet eine Verlagerung statt. Die Werkstätten und die Johannesberg-Schule sowie weitere Ausbildungsbereiche, Kindergärten, die Jugendfarm in Schwarzach und das Berufsbildungswerk sind geschlossen; die dort Mitarbeitenden können jedoch in den Gruppen eingesetzt werden. Denn Beschäftigung und Struktur für die Menschen mit Unterstützungsbedarf müssen sein. So oder so sind tagesstrukturierende Angebote die Basis; dazu gehören beispielsweise Basteln oder Spaziergänge. Lang kann von einer "personell sehr guten Aufstellung" berichten, die aber auch viel persönlichen Einsatz erfordere.

"Einfach ist es nicht, wir brauchen Zeit und Geduld." Etwa, um die Hygienemaßnahmen verständlich zu machen; hierfür seien die sowieso didaktisch ausgebildeten Mitarbeiter eigens geschult worden. Mit Hilfe eines Plakats, das in den Wohngruppen aushängt, werden die Botschaften einmal mehr transportiert. Ein Stab tagt regelmäßig, um auf dem aktuellen Informationsstand zu sein und die zu beachtenden Regelungen in der Johannes-Diakonie auf dem neuesten Stand zu halten und zu vermitteln. Bei allen Handlungen komme allen Beteiligten zugute, so der Kommunikationsfachmann, dass man einander in der Regel sehr gut kenne.

Besuche – etwa durch Betreuer oder Angehörige – sind vom landesweiten Besuchsverbot betroffen, bzw. es gelten Besuchsbeschränkungen in den Kliniken, gemeinschaftlichen Wohnformen und Pflegeheimen an allen Standorten. Wollen Bewohner ihre Angehörigen besuchen, gilt bei der Rückkehr eine vierzehntägige Quarantäne. Auch in leichter Sprache wird die Inkubationszeit thematisiert. Außerdem heißt es in den Informationen über den Coronavirus: "In dem Plan von der Bundesregierung steht auch: Dass sich die Menschen nicht mehr in großen Gruppen treffen sollen." Die Begrenzung auf maximal zwei Personen, die draußen zusammen unterwegs sein dürfen, hat in der Johannes-Diakonie eine besondere Ausdeutung, gelten die Gruppen doch als häusliche Gemeinschaften, die auch in größerer Anzahl gemeinsam spazieren gehen dürfen.