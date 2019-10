Mosbach. (schat) Das Motiv ist noch nicht wirklich klar, die Geschehnisse noch nicht ganz beleuchtet. Der Tatvorwurf steht allerdings und lautet "Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung". Ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger muss sich ab 11. November vor dem Landgericht in Mosbach verantworten. Er habe am Nachmittag des 31. Juli einen Bekannten in sein Haus in Mosbach gelockt und "unvermittelt eine Schreckschusswaffe am Hinterkopf des Geschädigten aufgesetzt und abgedrückt, um den Geschädigten mit dem Explosionsdruck zu töten", wie es in der Anklageschrift heißt.

Offenbar nur, weil sich der Geschädigte nach vorne gebeugt hat, habe das 29-jährige Opfer lediglich eine Brandwunde am Hinterkopf und ein Hörtrauma erlitten. In der Folge soll der Angeklagte aus kurzer Distanz noch mehrere weitere Schüsse aus der Schreckschusswaffe auf den Geschädigten abgegeben haben, bis keine Munition mehr in der Waffe war. Dem Opfer sei danach die Flucht aus der Wohnung gelungen, der weitere Verlauf des Tatnachmittags ist nach Auskunft von Polizei und Gericht noch nicht vollständig geklärt.

Klar scheint indes, dass der Tatverdächtige und der Geschädigte in einer "Vorbeziehung" standen, aus der möglicherweise das Motiv für die Attacke mit der Schusswaffe rührt. Auch in diesem Kontext soll die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts, zu der neben einer rechtsmedizinischen und einem psychiatrischen Sachverständigen auch sechs Zeugen geladen sind, mehr Klarheit bringen.