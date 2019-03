In Deutschland kommen bestellte Bücher über Nacht in die Buchhandlungen. Die Insolvenz des großen Stuttgarter Zwischenhändlers KNV macht sich mittlerweile im "Tagesgeschäft" kaum mehr bemerkbar. Vom Karton ins Regal, so lautet der letzte Arbeitsschritt, den Buchhändlerin Christine Krück-Mellert hier demonstriert. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Es ist für viele Leser in Deutschland eine Selbstverständlichkeit: Gleichgültig, ob Roman, Kochbuch oder Fachbuch - über Nacht kommt beinahe jeder gewünschte Titel bei der Buchhandlung des Vertrauens an und steht am nächsten Vormittag abholbereit im Regal hinter der Kasse. Nun sorgte die Insolvenz des großen Stuttgarter Zwischenhändlers Koch, Neff & Oetinger (KNV) für ein kleines "Beben" in der Bücherbranche. Doch Christine Krück-Mellert von "Kindlers Buchhandlung" und Karl-Heinz Harst von "Bücher am Käfertörle" beruhigen: Nach kurzen "Irritationen" sind die meisten Titel wieder über Nacht in Mosbach. Woran das liegt, erläuterten sie zwischen gut gefüllten Regalen.

"Wir bestellen bis 17.45 Uhr bei KNV, dann wird die Ware im Erfurter Logistikzentrum zusammengestellt, händisch verpackt und noch am selben Abend bereitgestellt. Bis Mitternacht verlassen die letzten Fahrer das Logistikzentrum. Von Erfurt gehen unsere Bücher zunächst nach Würzburg, wo ein Subunternehmer die verschiedenen Routen ansteuert." So beschreibt Christine Krück-Mellert den nächtlichen Weg des Buches nach Mosbach. "Wenn wir um 8.30 Uhr hier sind, ist die Ware schon im Haus und ab 10 Uhr abholbereit."

Um dieses einzigartige System werden die deutschen Buchhändler und Verlage übrigens weltweit beneidet. "Unser Haupt-Barsortiment ist KNV. Wir arbeiten seit gefühlten 100 Jahren mit ihnen zusammen", kommt sie zur Bedeutung des größten Zwischenhändlers zu sprechen.

"Die Insolvenz war für uns überraschend", erklärt die Buchhändlerin. Kurzfristig waren zwar wenige Titel nicht lieferbar, doch konnte man auf "Libri" ausweichen, einen zweiten Zwischenhändler, mit dem man seit einigen Jahren zusätzlich kooperiere. Weil der Betrieb bei KNV geordnet weiterlaufe, sei mittlerweile die Bücherversorgung wieder weitgehend gewährleistet. Zwischen 30 und 100 Titeln werden bei "Kindlers" jeden Tag bestellt. Neben Büchern auch Hörbücher und Spiele. Man könne die Medien auch telefonisch vorbestellen oder im hauseigenen Online-Shop.

"Die Lesegewohnheiten sind anders", diese Erfahrung machte Christine Krück-Mellert im Alltag: "Die neuen Medien nehmen eine gewisse Zeit am Tag in Anspruch, die nicht mehr zum Lesen zur Verfügung steht." E-Book-Leser machten zwar noch keinen riesigen Anteil aus, aber viele Jüngere läsen sogar auf ihrem Smartphone. Als Reaktion auf die sich verändernden Lesegewohnheiten hat man bei Kindler" ein eigenes Café eingerichtet, zudem versucht man mit Lesungen, Literatur erlebbar zu machen. "Ich glaube, dass das Buch nicht verschwinden wird, es wird anders werden", lautet Christine Krück-Mellerts Resümee.

"Nur Bücher und Arzneimittel kommen über Nacht", weist auch Karl-Heinz Harst vom "Käfertörle" auf die Besonderheit des deutschen Zwischenhandels hin. Seine Buchhandlung arbeitet mit den drei größten Zwischenhändlern KNV, Libri und Umbreit zusammen; außerdem ist er Mitglied in der Buchhändler-Genossenschaft "eBuch". Größter Vorteil: "Du bist nicht von einem abhängig." Jeder Barsortimenter habe seine Spezialitäten. Denn für Harst ist klar: Egal, wie groß die Buchhandlung ist und wie viele Titel vor Ort sind - ohne Zwischenhändler gehe es nicht. Auch im "Käfertörle" sind es 30 bis 40 Bücher Minimum, die jeden Tag bestellt werden.

Dass es in Deutschland für Bücher eine Preisbindung gibt, darüber sind beide Buchhändler erleichtert. Denn diese garantiere, dass jeder Neutitel im Supermarkt oder beim Onlinehändler genauso viel koste, wie im inhabergeführten Buchhandel. Deshalb ist auch Harst überzeugt davon: "Der Buchhandel wird nicht untergehen." Momentan sei aber extrem viel im Umbruch. Auch er hat sein Buchangebot flankiert von einem Café und lädt regelmäßig zu Lesungen ein. Zudem hat Karl-Heinz Harst Dekoratives im Angebot.