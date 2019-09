New Band in Town. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Es ist schon immer ein bisschen Wehmut dabei, wenn man im (Spät-) Sommer zur "Kneipen-KultTour" nach Mosbach aufbricht. Denn einerseits gibt es da jede Menge Livemusik verschiedenster Genres, andererseits verabschiedet sich damit der Mosbacher Kultursommer in die Winter- und Frühjahrspause. Und so schien es am Freitag, als wollten die Mosbacher ihren Sommer (sowohl was die Kultur-, als auch die Wetterseite betraf) eigentlich noch gar nicht richtig gehen lassen.

Im Little Afrika in Diedesheim spielten "Palito Aché" afro-lateinamerikanische Rhythmen. Urlaubsgefühle mit karibischer Musik und afrikanischem Essen. Ein bisschen laut vielleicht, aber dem Publikum gefiel’s, und so wurde angeregt mitgewippt, auch wenn es etwas länger dauerte, bis sich der ein oder andere auf die Tanzfläche traute.

Im Live am Neckarelzer Elzstadion spielten "New Band in Town", die musikalisch überzeugten. "Super, dass so viele da sind", freute sich Sänger Andi über den vollen Biergarten. Sitzend oder stehend genossen die Mosbacher den letzten einigermaßen milden Spätsommerabend. Das rockige Repertoire reicht von Iron Maiden bis Alex Band - ein schöner Querschnitt durch die Rockmusik.

Heartrock Acoustics. Foto: Stephanie Kern

Die größten Hits aller Zeiten, Ohrwürmer und vieles mehr servierten "The Bautzy’s" im Restaurant der Alten Mälzerei. Dabei zeigten die Musiker, dass der Abschied vom Kultursommer generationenübergreifend gefeiert wird. Denn in allen zehn Kneipen stimmte die Altersmischung. Im Kandelschuß war es gar ein Senior, der als erster die (kleine) Tanzfläche vor der Band "Heartrock Acoustics" stürmte.

Die drei Musiker spielten Songs mit Mitsinggarantie, auch wenn es das ein oder andere Mal beim Zusammenspiel hakte. Die Plätze im Freien waren übrigens so begehrt, dass innen schon noch ein paar Kapazitäten blieben. Auch hier: Kneipentour in Reinform - draußen Leute treffen und über alte Zeiten quatschen, drinnen Musik genießen, mitsingen und feiern.

Auch das Mosbacher Brauhaus wollte lieber draußen feiern (lassen). "Aurelia" spielten Folk und luden damit zum Tanzen ein. "Croco" brachten Rock-Stimmung ins Choice, den ehemaligen Wintergarten. Auch hier war aber von Winter kaum was zu spüren - die Kneipentour heizte allen Teilnehmern noch mal ein. Alleinunterhalter "Fuxsolo" spielte im Alt-Mosbach und machte hier Stimmung. Die Musik war ein bunter Mix und die Stimmung ebenso bunt und fröhlich.

"Ear Candy" überzeugten im Banschi’s Art. Blues, Rock und Soul stehen auf dem Genre-Speiseplan der Mosbacher Band mit australischem Sänger. Und auch hier: beste Stimmung zum Abschluss des Mosbacher Sommers.

Living Room. Foto: Stephanie Kern

"Ich gehe schon viele Jahre zur Kneipentour, weil es mir gefällt. Es ist mal was los in Mosbach", sagte eine Besucherin bei Tante Gerda. Dort spielten "Livingroom" und machten Tante Gerdas Kneipe zu einem Wohnzimmer für Feierfreunde. "Ich höre wahnsinnig gerne Livemusik", meinte eine andere Besucherin. Die Fenster standen weit offen, und wem es drinnen zu eng war, der stand draußen und schaute und lauschte durch die Fenster. Bei der relaxten Musik von Living Room merkt man auch gleich, dass diese Musiker sich sehr gut kennen und ein eingespieltes Team sind.

Soulstaff. Foto: Stephanie Kern

Im Ludwig spielten "Soulstaff". Wenn dort auch anfangs etwas zögerlich getanzt wurde - hier passte (musikalisch) alles zusammen: die gute instrumentale Begleitung, der Gesang und die flotten Sprüche (und Tänze) von Klaus Herrmann und Monica Andres, die man auch von draußen gut verfolgen konnte. Aber auch hier galt: Wer den Sommer liebt, der steht erst mal draußen. Zum Abschluss wurde noch im ehemaligen Airport gefeiert. Dann war es endgültig Zeit, sich vom Sommer zu verabschieden. Und auch wenn einige sich mit kurzer Hose und Sandalen fast schon daran klammerten: Der Mosbacher Sommer ist vorbei. Schön war’s.... vor allem zum Schluss!