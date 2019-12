Mosbach. (pol/rnz) Um ein Haar wäre ein Student am späten Donnerstagabend in Mosbach Opfer eines Raubüberfalls geworden. Doch mit einem cleveren Schachzug gelang es dem 21-Jährigen, den Männern, die ihn um sein Geld bringen wollten, zu entkommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief der junge Mann gegen 22.40 Uhr auf dem Nachhauseweg durch den Mosbacher Stadtpark, wo er auf drei junge Männer traf. Man kam ins Gespräch, und die Gruppe lief mit dem Studenten über die Fußgängerbrücke in Richtung Bachmühle. Hier kesselten die Unbekannten den 21-Jährigen plötzlich ein und verlangten Geld von ihm. Als dieser die Situation im Gespräch klären wollte, verpasste ihm der Rädelsführer unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf.

Der Angegriffene nutzte darauf einen Trick, um zu entkommen: Er teilte den Tätern mit, kein Bargeld bei sich zu haben, bot aber an, am Automaten Geld abzuheben. Die Männer gingen darauf ein und ließen den Studenten vorauslaufen. Der nahm daraufhin die Beine in die Hand und flüchtete.

Die Angreifer werden als etwa 1,75 Meter groß und von eher stämmiger Statur beschrieben. Der Rädelsführer der Gruppe trug nach der Beschreibung des Überfallenen einen Vollbart, die anderen beiden einen Dreitagebart. Zeugen, die den drei Männern begegnet sind oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: (0 62 61) 80 90 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung zu setzen.