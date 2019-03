Mosbach. (stm) Seit über 20 Jahren zeigen zum Jahrestag des Ausbruchs des Tibet-Aufstandes am 10. März weltweit Städte, Gemeinden und Landkreise sowie Privatleute Flagge für Tibet. Auch die Stadt Mosbach mit ihren Verwaltungsstellen hisst am heutigen Freitag wieder die tibetische Nationalflagge und lässt sie bis Montag wehen. Mit der Geste sprechen sich die Unterstützer für das Recht der Tibeter auf Selbstbestimmung und die Einhaltung der Menschenrechte in Tibet aus. Die Stadt Mosbach beteiligt sich seit über zehn Jahren an der Kampagne "Flagge zeigen für Tibet!" der Tibet Initiative Deutschland e.V.

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Städten setzt die Große Kreisstadt damit jährlich im März im Gedenken an den gewaltsam niedergeschlagenen Volksaufstand von 1959 ein Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk. Noch bis ins 20. Jahrhundert besaß Tibet ein eigenes Staatswesen. Seit 1959 und der Flucht des Dalai Lamas vor den chinesischen Truppen besteht eine tibetische Exilregierung, die zwar international überwiegend nicht anerkannt, doch von vielen Ländern unterstützt wird. Die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets zur Volksrepublik China ist völkerrechtlich umstritten und die Lage sehr angespannt. Menschenrechtsorganisationen beklagen u.a. eine fehlende Religions- und Pressefreiheit, außergerichtliche Hinrichtungen und Unterdrückung der Bevölkerung.