Demo vor einer Woche in Mosbach. Foto: cao

Mosbach. (cao) Eine Wiederholung könne es nicht noch einmal geben, hatte Oberbürgermeister Michael Jann vor genau einer Woche mit Blick auf die nicht angemeldete Demonstration betont, die als "Montagsspaziergang" mit Hunderten Teilnehmern da schon zum zweiten Mal durch Mosbach zog. Zum Wochenende hat das Stadtoberhaupt seine Ankündigung nun wahr gemacht und per Allgemeinverfügung künftige "Spaziergänge" in der Großen Kreisstadt verboten.

Untersagt wird demnach "die für den 10. Januar 2022 auf dem Marktplatz und in der Altstadt [...] nicht behördlich bestätigte Versammlung im Rahmen der sogenannten Montagsspaziergänge", jedwede Ersatzversammlung an diesem Tag in Mosbach sowie "alle mit generellen Aufrufen zu ,Montagsspaziergängen’ oder ,Spaziergängen’ im Zusammenhang stehenden, nicht angezeigten und nicht behördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen [...] unabhängig von Wochentag und unabhängig davon, ob einmalig oder wiederkehrend stattfindend". Bei Zuwiderhandlung kann laut Verfügung "unmittelbar Zwang angewendet werden".

Info: Komplette Allgemeinverfügung unter www.tinyurl.com/VerfuegPDF