Mosbach. Vor 25 Jahren – genau: am 13. September – wurde die S-Immobiliengesellschaft Neckartal-Odenwald mbH gegründet und ist seither in der Region Ansprechpartner rund um das Thema Immobilie. Sparkassendirektor Martin Graser gratulierte dieser Tage im Namen des Vorstands der Sparkasse Neckartal-Odenwald dem Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft.

Auch durch die Unterstützung der Sparkasse könne Geschäftsführer Andreas Schulze auf eine imposante Entwicklung zurückblicken: Von 1996 bis 2020 wurde das Angebot kontinuierlich erweitert und der Objektumsatz um fast das Dreifache gesteigert. Insgesamt wurden seit Gründung ca. 2400 Wohn- und Gewerbeobjekte im Gesamtwert von rund 330 Mio. Euro verkauft. Im Rekordjahr 2020 waren es 108 vermittelte Immobilien und ein Objektumsatz von rund 23,5 Mio. Euro – ein absolutes Spitzenergebnis.

Entscheidend für diesen Erfolg sei die enge Zusammenarbeit im gesamten Verbund der Sparkasse. Neben den fünf Maklern und drei Assistenzen an den Standorten Mosbach, Eberbach, Buchen und Osterburken stünden die Kundenberater als Ansprechpartner zur Verfügung. Des Weiteren bestehe eine enge Kooperation mit LBS-Immobilien. Auch die Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern Landesbausparkasse (LBS) und Sparkassenversicherung habe sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt.

Neben der klassischen Immobilienvermarktung werden auch Immobilienbewertungen, Vermietungen, Baufinanzierungen und Versicherungsvermittlungen angeboten. Andreas Schulze geht davon aus, dass aufgrund der hohen Nachfrage an Wohneigentum und der anhaltenden Niedrigzinsphase auch in kommenden Jahren an die positive Geschäftsentwicklung angeknüpft werden könne. Mit der regionalen Verbundenheit sowie dem persönlichen Kontakt zum Kunden wolle man auch in den kommenden 25 Jahren Wohnträume erfüllen.