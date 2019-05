Am Ende der Veranstaltung durchtrennten Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, Gerhard Hummler und Carsten Pfeiffer (v.l.) das rote Band, das den Rundweg mit den neuen Geräten noch absperrte. Fotos: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Mosbach. "Die letzte Minute ist angebrochen", verkündete Carsten Pfeiffer, der Stammesvorsitzende der Pfadfinder und Projektleiter, am Sonntagnachmittag bei der Abschlussveranstaltung der 72-Stunden-Aktion in der Waldstadt. Sie war zugleich die Eröffnung des neuen Trimm-Waldes. Gemeinsam mit zahlreichen geladene Gäste und einigen Neugierigen wurde der Countdown heruntergezählt.

Und was viele nicht für möglich hielten, den Pfadfindern des Stammes Maximilian Kolbe Mosbach-Waldstadt ist es in Kooperation mit dem ebenfalls in der Waldstadt beheimateten VfB gelungen, einen neuen Trimm-Wald auf dem vier Kilometer langen Rundweg Wirklichkeit werden zu lassen. "Wir haben die eine oder andere Stunde mehr reingehängt" als nur diese 72 Stunden während der Aktion, gab Pfeiffer bei der Eröffnung unumwunden zu und dankte allen, die sich am Projekt - ob nun finanziell oder tatkräftig - beteiligt hatten.

Dass die eine oder andere Stunde, die Pfeiffer so lapidar nannte, keine Kleinigkeit waren, machte VfB-Vorsitzender Gerhard Hummler deutlich. "Was Carsten und sein Leitungsteam geleistet haben, das ist phänomenal", lobte er. Und auch die Umstehenden zollten mit viel Beifall Respekt. "Wir sind stolz darauf, wieder einen Trimm-Dich-Pfad zu haben", so Hummler.

Als Pfeiffer ihn wegen einer Beteiligung des VfB vor einem halben Jahr ansprach, habe er sofort zugesagt. Bei den Arbeiten habe sich dann ein "fantastisches Zusammengehörigkeitsgefühl" entwickelt. Einige Waldstädter hätten einfach so mit angepackt. Was ihm wieder einmal gezeigt habe: "Die Waldstadt lebt!" Ein Anliegen hatte Hummler noch: "Bitte achtet darauf, dass der Trimm-Wald so schön bleibt, wie er jetzt ist!"

Doch wie kommt man auf ein solches Projekt, das zudem nicht gerade leicht zu finanzieren ist? Die Initialzündung habe das Jahresmotto der Pfadfinder "vollKOSTbar! fit. gesund. und gut drauf." geliefert, erklärte Sabrina Roth vom Leitungsteam. Ganz im Sinne des Pfadfindergründers Lord Robert Baden Powell habe man "allen etwas zurückgeben wollen, damit alle etwas glücklicher werden".

Der Idee schloss sich eine mehrmonatige Planungsphase an, in der besonders Spenden gesammelt werden mussten. Die Pfadfinder veranstalteten eine Schrottsammlung sowie einen Flohmarkt und schafften es, zwei Stationen aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die Anschaffung der restlichen 18 Stationen, darunter sieben Geräte, wurde durch zahlreiche Spender ermöglicht. "Private und Firmenspender haben die einzelnen Stationen erst möglich gemacht", betonte Pfeiffer. Insgesamt 36.000 Euro seien zusammengekommen. Aus diesem Grund habe man einzelne Stationen den Geldgebern gewidmet.

So etwa der Bürgerstiftung, der Firma Inast, dem Künstlermanagement Grenzfrequenz, der Firma Kispert aus Limbach, der Waldstadt-Apotheke, Hörsysteme Beuchert, dem Lions-Serviceclub, den Freunden und Förderern der Pfadfinder, dem Rotary-Serviceclub Mosbach und Neckar-Odenwald-Kreis, Dr. Ludwig, der Stiftergemeinschaft der Sparkasse, dem Gewerbeverein Mosbach, dem Waldstadt-Markt, der Volksbank Mosbach, dem Round Table sowie der Firma Kastein. Eine Station wurde allen Spendern mittelständischer Mosbacher Unternehmen gewidmet, eine weitere allen privaten Geldgebern sowie eine dem VfB für seine tatkräftige Unterstützung. Auch sind alle Schilder mit einem motivierenden Zitat versehen.

Dank an alle Spender sowie an das Leitungsteam, die fleißigen Pfadfinderkinder sowie an die Stadt Mosbach sagte auch Jakob Schlegel, Vorstandsmitglied des Fördervereins der Pfadfinder.

Dekanats-Jugendseelsorger Julian Donner weihte stellvertretend für alle Geräte das Multifunktionsgerät zu Beginn der Strecke und erbat Gottes Segen für alle, die den Trimm-Dich-Pfad nutzen. Anschließend übergab Carsten Pfeiffer diesen symbolisch mit einem goldenen Turnschuh und einer Fotocollage an Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann. Der OB dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und den Spendern für ihre Bereitschaft, das Projekt zu unterstützten. "Es ist eine ganz tolle Aktion."

Zum Abschluss der Veranstaltung durchtrennte Pfeiffer gemeinsam mit Hummler und Jann das rote Band, das den Rundweg mit den neuen Geräten noch absperrte. "Haben Sie viel Spaß damit", wünschte Pfeiffer allen.