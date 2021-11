So könnte es ab Mitte 2023 an Mosbachs Ortsdurchfahrt aussehen: Bei der Neuentwicklung des einstigen Autohausareals an der B 27 hat es Verzögerungen gegeben, im Dezember soll der Bauantrag für den neuen Handel-Wohnen-Komplex eingereicht werden. Rendering: Graf + Graf

Mosbach. Sehr übersichtlich waren die Aktivitäten am ehemaligen Autohaus-Areal an der Bundesstraße B27 zuletzt. Seit im Frühsommer die alten Gebäude (weitestgehend) abgebrochen worden waren, herrschte an der prominent gelegenen Fläche Stillstand. Zumindest vordergründig. Dieser Tage rollten mal wieder die Bagger über die Abrissbrache – und auch von offizieller Seite wird man aktiv: "Die Planungen und Vorarbeiten zum Bau des modernen Handel- und Wohnen-Komplexes in Mosbach sind in vollem Gange", berichtet Mohamed Younis, Geschäftsführer von Schoofs Immobilien (Frankfurt). Den Bauantrag wolle man noch im Dezember einreichen. "Ziel für den Baustart ist das zweite Quartal in 2022", sagt Younis.

Zur Erinnerung: Mosbachs Gemeinderat hatte sich mit großer Mehrheit für die Neuentwicklung des seit Jahren verwaisten Areals ausgesprochen, wegen der Ansiedlung eines weiteren Lebensmittel-Vollsortimenters im neuen Komplex hatte es aber in der Großen Kreisstadt auch durchaus kritische Stimmen zum 17-Millionen-Euro-Vorhaben gegeben. Auch der für diese Neubebauung notwendige Abriss von historischer Bausubstanz wurde dabei bemängelt.

Die Entwickler geben derweil einen Einblick in die Planungen an der Neckarelzer Straße und die damit verbundenen Herausforderungen: Das Gelände in L-Form habe es planerisch in sich, heißt es da. Hat sich nach dem im Mai erfolgten Abriss-Start auf dem Areal kaum mehr etwas getan?

Das Bild täusche, sagt Mohamed Younis: "Sowohl die Lage am Hang als auch die frühere Nutzung durch eine Tankstelle auf dem Grundstück bedürfen umfangreicher Prüfungsmaßnahmen. Die Tankstelle erfordert zudem zeitintensive Bodengutachten und zusätzliche Bohrungen." Planungsbüros und Fachplaner seien derzeit stark ausgelastet, "sodass es an vielen Stellen länger dauert, bis man seine Unterlagen zusammen hat", konkretisiert Younis auf RNZ-Nachfrage.

Auch sorgten Diskussionen rund um die Baurechtschaffung für weitere Verzögerungen. Aufgrund einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Regionalverbands Rhein-Neckar habe man die Verkaufsflächen noch einmal anpassen müssen, was eine zweite Offenlage zur Folge gehabt habe.

"Jetzt stehen die Zeichen aber endlich auf Grün in Mosbach", freut sich der Schoofs-Geschäftsführer, der mit seinem Unternehmen in diesem Projekt als Investor, Entwickler und Bauträger fungiert: "Die Abrissarbeiten werden aktuell fortgesetzt und Ende des Jahres beendet sein. Noch im Dezember wird der Bauantrag eingereicht und dann hoffentlich im Frühjahr 2022 der offizielle Startschuss zum Baubeginn gegeben." Auf dem Gelände entstehen soll dann ein moderner Gebäudekomplex, bestehend aus einem Lebensmittelmarkt ("tegut") mit Bäcker sowie 47 Wohnungen.

"Es ist gut, dass das ungenutzte Areal des ehemaligen Autohauses bald eine Belebung erfährt", findet Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann. Das Vorhaben von Schoofs mit einem Mix aus Einzelhandel und Wohnen werde "eine Bereicherung an dieser städtebaulich relevanten Stelle" darstellen. Der Gemeinderat habe durch einen einstimmigen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan schon im Juli ein klares Signal für das Projekt gegeben, damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Das Vorhaben hat schon einen gewissen Vorlauf: Seit April 2019 plant die Schoofs Immobilien GmbH auf einer Gesamtfläche von 6000 Quadratmetern ein neues Gebäudeensemble, das vom Architekturbüro Graf & Graf (Montabaur) entworfen wurde. Ankermieter des Projekts wird mit einer Verkaufsfläche von rund 1200 qm Lebensmittelvollsortimenter "tegut", der erstmals in Mosbach und der Region Fuß fasst. Über dem Markt entstehen auf zwei Geschossen insgesamt 47 Mietwohnungen mit Größen zwischen 50 und 130 Quadratmetern (alle sollen mit Balkon oder Terrasse ausgeführt werden). 150 Parkplätze inklusive E-Ladestationen für Pkws sind ebenso eingeplant, die Zufahrt von der B27 soll leicht abgeändert werden.

Der Baubeginn könne, so die Auskunft von Schoofs, abhängig von den behördlichen Genehmigungsprozessen frühestens im zweiten Quartal 2022 starten. "Bei einer geplanten Bauzeit von 14 bis 16 Monaten ist eine Fertigstellung bis spätestens Mitte 2023 denkbar", so Mohamed Younis.