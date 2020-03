Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Wichtigste gleich zu Beginn: Das DRK Mosbach ist weiterhin "vor der Lage". Dennoch habe man seine Arbeitsweise geändert und einen Krisenstab eingerichtet, berichtet Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK in Mosbach. "Auch wir als DRK stehen vor einer gewaltigen Herausforderung mit einer bis dato unvorstellbaren Dimension", so Blaschek. Deshalb wurde über das Wochenende ein Krisenstab eingerichtet, der am Montagmorgen seine Arbeit aufgenommen hat.

"Krisenstab bedeutet bei uns, dass wir intern noch mal verschärft darauf schauen, was jetzt auf uns zukommt", erläutert Blaschek. In einem separaten Raum (die zwei Schulungsräume wurden geöffnet), der 100 Quadratmeter umfasst, wird nun großräumig, aber trotzdem mit dem angemessenen Abstand gearbeitet. "Wir haben hier jetzt Arbeitsplätze eingerichtet", so Blaschek. Wer nicht in dem Raum arbeite, dürfe auch nicht hinein.

In den ersten zwei bis drei Tagen soll es erst einmal darum gehen, Informationen zu sammeln und abzufragen. Mitglieder des Krisenstabs sind Steffen Blaschek (Leitung/Einsatz), Christel Böhme und Michaela Langer (Soziale Dienste), Desirée Diebold (Lagebeobachtung und Kommunikation), Sabine Gastler (Personal), Tamara Fischer-Pummer (Finanzen) und Henning Waschitschek (Betriebsrat/Rettungsdienst). So wolle man nun prüfen, wo Personal fehlt, wo Ausfälle drohen und wo eventuell Personal frei wird, das an anderer Stelle eingesetzt werden kann.

Es geht aber auch um die Finanzen des Mosbacher DRK: "Auf uns kommen vermehrt Kosten zu, auf der anderen Seite erwarten uns Einnahmeausfälle. Wir müssen unsere Leistungsfähigkeit auch auf finanzieller Seite erhalten", erklärt Blaschek. Zudem müsse man auch auf Quarantänefälle vorbereitet sein: "Was passiert, wenn im Altenheim ein Fall auftritt, was wenn ein Rettungsdienstmitarbeiter sich ansteckt?" Man prüfe aber auch noch mal alle Abläufe kritisch: Wo besteht besonders viel Kontakt, wo könnte man sich eventuell anstecken? Gemeinsam mit dem Betriebsrat wolle man Möglichkeiten erarbeiten, damit die Kommunikation mit den Mitarbeitern schneller funktioniert.

Steffen Blaschek ist aber sicher, dass man weiterhin "vor der Lage" sei. "Wir müssen nichts hinterherrennen." Man habe sich die ganze Zeit gut vorbereitet gefühlt, nun will man aber nachfassen, "damit es auch so bleibt", so Blaschek weiter. Der Krisenstab sammelt und verarbeitet alle im Kreisverband notwendigen Informationen zum Thema Corona. Er soll damit im Wesentlichen den Fachbereichen den Rücken freihalten, damit diese sich um ihr Kern- und Tagesgeschäft kümmern können.

Das Rote Kreuz hat viele Aufgaben und Tätigkeitsfelder. Auch der Tafelladen und die Obdachlosenhilfe seien wichtige und für die Gemeinschaft relevante Aufgabenfelder. Zahlreiche (haupt- und) ehrenamtlichen Helfer bringen sich bei diesen Aufgaben ein. Durch das Coronavirus wurde dieses Helferteam aber erheblich geschwächt, denn viele, die diese Aufgaben übernehmen, gehören zur Risikogruppe der Über-60-Jährigen. Daher sucht der Kreisverband aktuell Unterstützung für die ehrenamtlichen Teams. (Kontakt: Telefon 0 62 61 / 92 08 15, E-Mail: sozialdienst@drk-mosbach.de)

Im Gegensatz zu anderen Tafelläden musste der Mosbacher Laden noch nicht schließen. "Wir haben natürlich ein bisschen was an der Ausgabe geändert", berichtet Blaschek. Neben "ganz fantastischen Helfern", die den Laden aktuell am Laufen hielten, bekomme man auch noch ausreichend Lebensmittelspenden, um somit Bedürftige zu unterstützen.