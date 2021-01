Von Heiko Schattauer

Mosbach. Den Wert der Schule als Lern- und Begegnungsort hat uns die Coronakrise mehr als verdeutlicht. Schüler wünschen sich in den "richtigen" Unterricht zurück, wollen zurück in ihre Klassenzimmer, zu ihren Lehrern, zu den Klassenkameraden. Allein, ob der aktuellen Infektionslage sieht die Realität anders aus: Statt Rückkehr in die Schulen steht ab kommenden Montag der Restart des Homeschoolings auf dem Stundenplan. Die Vorgaben des Kultusministeriums lassen allerdings durchaus Raum für Interpretationen, für Grundschulklassen und Schüler von Abschlussklassen soll es nicht beim Ausschluss vom Präsenzunterricht bis Ende Januar bleiben müssen.

Für die Grundschulen im Land ist der 18. Januar als Rückkehrtermin angedacht, so die Infektionsentwicklung es verantwortbar erscheinen lässt. Wie man es bei und mit den älteren Schülern, denen die Prüfungen noch dieses Jahr ins Haus stehen, halten will und soll, erörtern derzeit auch die Verantwortlichen der weiterführenden Bildungseinrichtungen in Mosbach.

Gut die Hälfte der Schüler(innen) an der Ludwig-Erhard-Schule sind in Abschlussklassen unterwegs. "Rein schulisch gesehen wäre da natürlich eine Rückkehr in den Präsenzunterricht wünschenswert", erklärt der stv. Schulleiter Johannes Zimprich gegenüber der RNZ und ergänzt sogleich: "Aber aus gesundheitlichen Gründen ist derzeit eben eher Online-Unterricht die Option". Demnach werde es in der kommenden Woche zunächst auch keinen Präsenzunterricht geben, für eine mögliche Schülerrückkehr ab 18. Januar wolle man die Entwicklungen abwarten. "Uns bleibt ja nichts anderes übrig", so Johannes Zimprich. Wenn es Möglichkeiten für Präsenzunterricht gebe, wolle man die aber nutzen.

Auch am Auguste-Pattberg-Gymnasium wird es in der kommenden Woche keine Schüler vor Ort geben. Stattdessen "ausschließlich Fernunterricht über Moodle für alle Klassenstufen". In den Hauptfächern soll es dabei verbindlichen Videounterricht geben. "Wir nehmen die aktuelle Lage sehr ernst, und die Gesundheit unserer Schüler(innen) und ihrer Familien steht an erster Stelle, natürlich auch die unserer Lehrer(innen)", sagt Schulleiter Dr. Thomas Pauer. Gleichzeitig wisse man, dass das Miteinander im Klassenzimmer "eben unerreicht" sei. Nur wenn die Fallzahlen es nahelegen, in Übereinstimmung mit dem Kultusministerium und in Absprache mit dem Elternbeirat, werde man die Schule für die Kursstufen am 18. Januar möglicherweise wieder öffnen, betont Pauer. Für die Klassenstufen darunter hat man derweil bis Ende Januar Leistungsfeststellungen ausgesetzt, auch die Halbjahreszeugnisse wird es erst später, wohl Ende Februar, geben.

Für eine "klare Regelung für alle Kinder und Eltern", so Schulleiter Jochen Herkert im Gespräch mit der RNZ, hat man sich unterdessen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium entschieden. So wird es in den kommenden drei Wochen (also bis 31. Januar) für alle Klassenstufen Fernunterricht geben, auch für die Kursstufen eins und zwei. Damit soll "Planungssicherheit" geschaffen werden, zumindest soweit dies aktuell möglich ist, und vorbehaltlich neuer Entwicklungen bzw. Vorgaben aus dem Kultusministerium. Mischformen, also teilweise Präsenz-, teilweise Online-Unterricht, seien immer auch mit Problemen verbunden, heißt es vom NKG weiter. "Wir wollen uns auf den Fernunterricht konzentrieren, damit dieser bestmöglich läuft", erklärt Jochen Herkert.

Wie gut die Wissensvermittlung auf Abstand in der Praxis und auf Dauer funktioniert – die kommenden Wochen werden es zeigen.