Mosbach. (pol/van) In Mosbach hat ein Trickbetrüger zugeschlagen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag.

Der Unbekannte soll am Mittwochvormittag eine Seniorin angerufen und sich als ihren Neffen ausgegeben haben. Er gaukelte der Frau vor, dringend Geld für einen Immobilienkauf zu benötigen.

Nachdem die Seniorin mitgeteilt hatte, das erforderliche Bargeld nicht zu besitzen, verlangte der Anrufer die Übergabe von Wertsachen. Das Gespräch dauerte letztendlich mehrere Stunden an. Am Ende teilte der angebliche Neffe der Seniorin mit, die Wertsachen nicht selbst abzuholen, sondern bat um die Übergabe der Wertsachen an eine Botin in der Nähe der Bushaltestelle an der Kirche St. Cäcilia am Franz-Roser-Platz.

Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr übergab die Seniorin die Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro in einer mit Klebeband umwickelten schwarzen Mappe an die unbekannte Frau. Die vermutlich 20 Jahre Frau trug ein Mobiltelefon in der Hand und ermöglichte damit ein Telefonat zwischen der Seniorin und dem angeblichen Neffen. Anschließend entfernte sich die junge Frau in unbekannte Richtung. Die Tat wurde erst einige Stunden später bekannt, als sich das Opfer Angehörigen offenbarte.

Die Abholerin soll eine normale Statur haben und circa 1,60 Meter groß sein. Sie trug eine Hornbrille, einen Kurzmantel und einen roten, flachen Stoffhut mit Krempe. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise gehen an die Mosbacher Kriminalpolizei, Telefon 06261/8090.