Mosbach. (schat) Tödliche Folgen hatte am Sonntagmittag der Absturz eines Segelflugzeugs, das offenbar nur kurze Zeit nach dem Start auf dem Flugplatz am Schreckhof in Diedesheim auf ein Feld bei Reichenbuch (beides Stadtteile von Mosbach) stürzte und in Flammen aufging. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Polizeiangaben zufolge gingen gegen 12.50 Uhr mehrere Notrufe aus Reichenbuch ein, wo Anwohner einen lauten Knall in unmittelbarer Nähe und Rauchentwicklung ausgemacht hatten. Auch der Tower des Flugplatzes am Schreckhof meldete laut Polizei, dass das Flugzeug kurz nach dem Start Probleme bekommen habe.

Warum das Segelflugzeug, das mit einem Hilfsmotor ausgestattet war, abgestürzt ist, war kurz nach dem Unglück noch unklar. Beim Aufprall auf die Ackerfläche unweit der Landesstraße L527 hat es aber offenbar sofort Feuer gefangen. Beim verunglückten Pilot soll es sich um einen erfahrenen Flieger aus der Region handeln - einen 73 Jahre alten Mosbacher, wie die Polizei mittlerweile bestätigte.

Vor Ort im Einsatz waren neben Polizei und Rettungskräften des DRK auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mosbach, Reichenbuch und Lohrbach. Erste Löschversuchen hatten zuvor bereits Anwohner unternommen, nachdem sie den Notruf abgegeben hatten und zur Unglücksstelle geeilt waren. Dem Pilot des nahezu vollständig ausgebrannten Segelflugzeugs konnte allerdings keiner mehr helfen.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Untersuchungen am Wracks mittlerweile abgeschlossen. Ein Gutachten soll nun neue Erkenntnisse liefern. Allerdings kann das nach Angaben der Polizei einige Wochen dauern. Ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde ebenso in die Ermittlungen eingeschaltet, da es sich beim abgestürzten Segelflugzeug um ein Modell mit Hilfsmotor handelt.

Unweit der Unglücksstelle, die zwischen den beiden Flugplätzen Schreckhof und Lohrbach liegt, war es vor knapp zwei Jahren bereits zu einem Absturz gekommen. Anfang Juli 2016 war nach dem Start in Lohrbach ein Kleinflugzeug abgestürzt und ausgebrannt, der Pilot hatte dabei ebenfalls sein Leben verloren.

Update: 28. Mai 2018, 8.57 Uhr