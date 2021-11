Mosbach. (cao) Geduld war gefragt bei den rund 300 Impfwilligen, die sich am gestrigen Freitag im Landratamt gegen das Coronavirus immunisieren ließen. Zwischen 10 und 16 Uhr bot das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen an. Eine vorherige Anmeldung war nicht nötig und schon eine halbe Stunde nach Beginn der Aktion reichte die Schlange der Wartenden knapp 200 Meter bis hoch in die Renzstraße.

Ganz hinten stand Jürgen Wutsch. "Die Wartezeit nehme ich gerne in Kauf", erklärte er im Gespräch mit der RNZ. "Ich habe mir den Tag sogar extra freigenommen." Mit Astra-Zeneca sei er bereits vor mehr als sechs Monaten geimpft worden. "Und das Vakzin gilt ja als nicht ganz so effektiv", sagte der Physiotherapeut. Aber vor allem weil er in seiner Mosbacher Praxis mit vielen Menschen in Kontakt komme, auch Risikopatienten und ältere Menschen behandle, sei ihm die Auffrischungsimpfung mit Biontech/Pfizer wichtig. Am Nachmittag kritisierten allerdings auch einige Anrufer gegenüber der RNZ eine "viel zu lange Wartezeit" von bis zu dreieinhalb Stunden. "Das muss in Zukunft straffer organisiert werden", lautete ihr Fazit.

"Wir freuen uns sehr über den großen Andrang und den überaus erfolgreichen Auftakt der Aktion", betonte Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamtes. "Impfen ist und bleibt das Gebot der Stunde." Mit der Vor-Ort-Aktion ohne notwendigen Termin wolle man im Kreis "einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten". Deshalb soll das Impfangebot im Landratsamt (Gebäude 6, Scheffelstraße 3) für Berechtigte an den kommenden zwei Freitagen, 12. und 19. November, auch wiederholt werden.

Info: www.tinyurl.com/Impfen-Nov