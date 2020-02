Mosbach. (rnz) Der Vorfall war höchst unerfreulich – und den Verantwortlichen des Trainings- und Rettungscenters (TCRH) Mosbach auch höchst unangenehm. Im Sommer 2018 hatte man eine Gruppe vom Trainingsgelände auf dem ehemaligen Kasernenareal am Hardberg verwiesen, nachdem deutlich geworden war, dass diese Gruppe dort paramilitärische Übungen absolvierte.

Ein früherer Bundeswehrsoldat aus dem Stuttgarter Raum hatte – als Gründungsmitglied des umstrittenen Vereins "Uniter" – die Einheiten, die auch Schießübungen beinhaltet haben sollen, organisiert. Aufgrund verschiedener Presseberichte nahm im Nachgang die Staatsanwaltschaft Mosbach die Ermittlungen gegen den ehemaligen Soldaten auf. Dieser Tage ließ man in diesem Zusammenhang mehrere Gebäude in insgesamt fünf Bundesländern durchsuchen.

Dabei beschlagnahmten die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft sogenannte Softairwaffen und etliche dazugehörige Munitionsmagazine. Bundesweit wurden fünf Objekte bei insgesamt vier Personen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz sowie Hessen durchsucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen illegalerweise im Juni 2018 bei Gefechtsübungen von Zivilisten benutzt wurden, bei denen die Männer offenbar in Häuser- und Nahkampftechniken ausgebildet werden sollten.

Das Führen von Softairwaffen ist auf privatem Grund nicht verboten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Genehmigung des Grundeigentümers vorliegt. Das ist laut Auskunft von Staatsanwalt Florian Sommer beim Training in Mosbach nicht der Fall gewesen. Die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen seien nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ob und in welcher Form diese dann möglicherweise in einer Anklage vor dem Gericht in Mosbach münden, könne die Staatsanwaltschaft Mosbach derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Die Ermittlungen dauern jedenfalls an.