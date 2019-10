Eigentlich hat sich Ron Schaardt schon über die Teilnahme am Landesjugendfischen gefreut. Dass er dann dank Technik und guter Stelle den größten Fisch fing, bescherte ihm den Titel "Fischerprinz" in Baden-Württemberg. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. 600 Gramm verhalfen Ron Schaardt zum Sieg. Seit seinem großen Fang hat der Nachwuchsangler einen ebenso großen Pokal zu Hause und darf sich "Fischerprinz" nennen. Beim Jugendkönigsfischen des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg hatte sich der Mosbacher nämlich den größten Fisch aller Teilnehmer geangelt.

"Ich hatte eine gute Stelle", übt sich der 17-Jährige im Nachgang in Bescheidenheit. Thomas Nawotka, Vorsitzender des Fischereivereins Mosbach und Umgebung, bei dem Ron Schaardt Mitglied ist, zeigt sich aber sicher: "Er hat aber auch als einziger Jugendlicher die Methode gewählt, die vielleicht auch den größten Fisch anlockt." Ron Schaardt hat nämlich "auf Grund geangelt", wie die Angler das nennen. "Das bedeutet, dass man bodennah nach Fischen angelt. Und das bedeutet auch eine andere Ruten- und Köderauswahl", erklärt Thomas Nawotka.

Zusammen mit Nawotka hat Ron Schaardt auch die Reise nach Leinegg angetreten, wo das Verbands- und Jugendkönigsfischen ausgetragen wurde. "Das war toll. Es wurde gezeltet, gegrillt, man kam mit anderen Vereinen in Kontakt", erzählt Schaardt, den die Veranstaltung sichtlich beeindruckt hat. "Wir wurden sehr, sehr freundlich empfangen." Ron Schaardt angelt schon seit zehn Jahren, sein Opa und sein Vater angelten auch. "Von meinem Opa habe ich dann ganz viel Ausrüstung geerbt und benutze auch noch einen Teil davon", berichtet Schaardt. Die Eltern unterstützen das Hobby des Jugendlichen, der gerade eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker angefangen hat. Dass der Sohn manchmal bis nachts um 1 Uhr (länger dürfen Angler in Baden-Württemberg nicht angeln) am Neckar sitzt, das stört die Eltern nicht. "Die unterstützen mich. Ich habe ein Hobby in der Natur und bin in Gesellschaft. Und das Wichtigste: Es macht mir Spaß", erklärt Ron Schaardt.

Dass er bei dem landesweit ausgetragenen Wettbewerb den größten Fisch gefangen hat, das macht die Eltern und auch den Sohn richtig stolz: "Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass man gewonnen hat." Dabei biss der Siegerfisch - eine Brachse war es übrigens - sehr schnell an. Schaardt: "Innerhalb der ersten Stunde." Er habe aber weiter gemacht, denn er hat nicht damit gerechnet, dass der 600 Gramm schwere Fisch für den Sieg reicht. "Eigentlich wollte ich einen Barsch oder Hecht, aber mit diesem Ergebnis war ich dann auch sehr zufrieden", sagt Ron Schaardt noch. Im kommenden Jahr will er versuchen, seinen Titel zu verteidigen. "Da wird der nächste Pokal mitgenommen", meint er augenzwinkernd.

Für die Jugendgruppe des Fischereivereins Mosbach (der in Neckarelz sein Vereinsheim hat), bedeute der Sieg auf Landesebene auch einen Motivationsschub. Es kämen wieder ein paar mehr Jugendliche zu den Treffen. Trotzdem sagt Thomas Nawotka: "Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Nachwuchs kommt." Der Vorsitzende des Fischervereins macht auch gleich ein bisschen Werbung für das Angelhobby - Sport will es hier keiner nennen: "Das ist das spannendste Hobby der Welt, denn man weiß nie, was als Nächstes anbeißt." Außerdem pflege man die Gewässer, es gibt Uferreinigungsaktionen, gemeinschaftliche Unternehmungen und - passend zur aktuellen Klimabewegung - hinterlasse man kaum CO2. Denn die geangelten Fische, das ist ein fester Grundsatz unter Anglern, werden hinterher verzehrt. Das gilt natürlich auch für alle Angler, die nicht gerade Fischerprinz geworden sind ...

Info: www.fischereiverein-mosbach.de