Von Peter Lahr

Mosbach. "Guten Abend, hab vor mir keine Angst, ich bin der Engel, nach dem du verlangst." Klar, wenn der Abend mit solch einer gleichermaßen salbungs- wie verheißungsvollen Einladung zum Mitternachtsball beginnt, dann kann dahinter nur ein Musical stecken. In diesem Falle intonierte Tenor Christian Alexander Müller charmant-verführerisch einen Hit aus dem "Tanz der Vampire". Aber mit nur einem Musical hätten sich Rainer Roos – hierzulande besser bekannt als Intendant der Zwingenberger Schlossfestspiele – und seine musikalischen Gäste beziehungsweise Mitstreiter am Samstagabend in der Alten Mälzerei natürlich nicht zufriedengegeben. Es musste schon eine komplette "Broadway-Musical-Gala" sein, zu der man immerhin 220 Zuschauer gewinnen konnte.

Die Veranstaltung im Zeichen des Bundesförderprogramms "Neustart Kultur" stellte zudem eine Premiere dar. Denn die vier Solistinnen und Solisten mit kleiner Band und Mini-Chor bespielten erstmals die in der Woche zuvor neu eingebaute Beschallungsanlage der Mälzerei. Am Anfang überlagerte die Perkussion noch ziemlich stark den Gesang, doch im Laufe des gut zweistündigen Konzerts gewann der Sound zusehends an Brillanz und Balance. Für finanzielle Ausgeglichenheit sorgten zudem Toto-Lotto-Gelder.

Die vier Solisten schöpften aus ihrem reichen Auftrittsfundus. Folgerichtig kam eine breite Melange persönlicher Highlights zu Gehör. Rainer Roos saß am E-Piano und ordnete die musikalischen Rosinen ein. In bester Sportschau-Manier klassifizierte er sie gerne mit dem jeweiligen Tabellenplatz am Broadway. Das Musical "Cats" etwa belegt mit 8000 Vorstellungen den fünften Platz. Der Blockbuster von Andrew Lloyd Webber hat zudem die viertlängste Laufzeit am Broadway. "Memory" sang daraus Femke Soatenga. Dreimal wurde sie bereits als "beste Musical-Stimme Deutschlands" ausgezeichnet. Bei ihrer Mosbacher Premiere schlüpfte Soatenga in ein nachtblaues Vestalinnenkleid und hatte in die Rolle der Grizabella hohe "Einschaltquoten". Ihre Stimme glänzte, strahlte und funkelte. Auch bei "Der Sieger hat die Wahl" traf sie später top den Abba-Sound.

Eher an Mick Jagger denn an Freddie Mercury erinnerte Sascha Lien, der in die Rolle des quirligen Galileo schlüpfte, um dem Queen-Musical "We Will Rock You" zu huldigen. Die Combo raspelte Feinholz, klackerte die Kastagnetten und lud zur Tauromachie. Das Publikum ging stürmisch mit, klatschte und feierte den Glamrock-Hit.

Als männlicher Gegenpart erschien das "Phantom der Oper". Christian Alexander Müller habe es seinerzeit in Essen als jüngster Sänger aller Zeiten gegeben, erläuterte Roos. Seine "Music Of The Night" kreuzte gekonnt Kunstlied mit Musical. Roos am E-Piano umschmeichelte samtig die starke und doch fein zu modulierende Tenorstimme. Voller Emotionen gelang die Aufforderung, "den süßen Rausch des Lebens" zu spüren.

"Bald wirst du heiß geliebt." Manch einem Bundestagskandidaten würde man einen Workshop bei den "Wicked – Hexen von Oz" nur wünschen. Im roten Kleid hatte Jana Marie Gropp nicht nur den Hexenbogen raus. Ihre Stimme trug den Gutelaune-Oldtime-Jazz-Song noch weiter hinaus. Ambivalent legte sie später den Abgesang an das Wiener Hofleben, sprich "Ich gehör nur mir", auf die Bühne. Als "Elisabeth" wirkte Gropp allzu reflektiert, mitunter beinahe sanft. Doch den Verzicht auf den Orkan kommentierte Roos mit dem Verweis auf das gelungene hohe C als letzten Ton.

Nicht nur solo oder im Duett gelangen den Solisten die großen Musical-Hits. Auch im Vierer konnten sich die Sängerinnen und Sänger stets hören lassen und sorgten für Mitklatsch-Stimmung: gleichgültig ob bei "Don’t Stop Believing" aus dem eher weniger bekannten "Rock of Ages" oder beim großen Finale mit "Thank You For The Music" aus dem Abba-Musical "Mamma Mia" – die Raketen zündeten stets. Einzig die Zugabe fiel aus dem Musical-Rahmen. Hier hatte Rainer Roos zu Michael Jacksons "Heal The World" gegriffen – immerhin auch schon 30 Jahre alt.