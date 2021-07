Mosbach. (gin) Auf dem Messplatz in Neckarelz dreht sich alles rund ums Auto. In der Vergangenheit stand er mehrfach als Treffpunkt der sogenannten "Poser-Szene" im Fokus, nun gastiert dort das Mosbacher Autokino. Die Poser scheinen jedoch nicht so sehr an Filmen interessiert zu sein und haben sich offenbar einen neuen Treffpunkt gesucht.

Bei der RNZ ging dieser Tage ein Anruf ein, wonach es vermehrt auf dem Parkplatz der Ludwig-Ehrhard-Schule (LES) zu Ruhestörungen gekommen sei. Ein Telefonat mit dem Polizeirevier Mosbach bestätigte dies: "Wir gehen davon aus, dass die Szene sich, seit der Messplatz vom Autokino genutzt wird, eine Ausweichmöglichkeit gesucht hat", berichtet Achim Küller, Leiter des Polizeireviers Mosbach. "Nachdem schon der Parkplatz hinter dem Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz ab 20 Uhr gesperrt ist, werden wir nun auch in Absprache mit der Stadt Mosbach den Parkplatz an der LES nach 22 Uhr sperren und das durch Beschilderung kenntlich machen."

Vorausgegangen waren Anrufer, die bei der Polizei über späten Lärm geklagt hatten. Vor Ort wurden dann auch einige Personen angetroffen. "Es ist ein ähnliches Klientel wie zuvor auf dem Messplatz, aber nicht nur die Poser-Szene trifft sich dort", führt Küller aus. Vielmehr scheint der Parkplatz zum allgemeinen Treffpunkt von "Personen jüngeren Alters" geworden zu sein. "Mit allem, was dazu gehört – Lärm und Müll. Es kam auch schon vor, dass da welche gegrillt haben", verrät der Revierleiter. Allein an einen Abend hätte die Polizei sechs Anzeigen wegen Ruhestörung gefertigt.

"Der Bereich wird jetzt und künftig regelmäßig bestreift und die Situation im Auge behalten", so Küller. Jedoch verhielten sich nicht alle Personen, die einen Platzverweis erhielten, einsichtig. "Als die Kollegen an einem Abend die Verweise aussprachen, stach ein Fahrer besonders heraus. Er folgte zwar der Aufforderung, verließ den Parkplatz aber laut hupend und mit wiederholt durchdrehenden Reifen", berichtet Küller. Die Konsequenz sei letztlich eine Anzeige gewesen. Abzuwarten bleibt nun, wo die Szene als Nächstes in Erscheinung tritt ...