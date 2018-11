Auerbach/Mosbach. (pol/RNZ) Der Mann, der am vergangenen Dienstagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Auerbach und Mosbach eine 18-Jährige sexuell belästigt hatte, ist offenbar ermittelt.

Die junge Frau war in Auerbach in die Bahn eingestiegen, als sich der Mann ihr gegenübersetzte. Fortlaufend soll er das Gespräch mit der 18-Jährigen gesucht und ihr dabei ans Knie sowie an den Arm gefasst haben. Als sie daraufhin den Sitzplatz wechselte, folgte er ihr und suchte weiterhin den Kontakt. Nachdem die junge Frau schließlich in Mosbach aus dem Zug stieg, verfolgte sie der mutmaßliche Täter offenbar noch bis ins Stadtgebiet.

Mehrere Zeugenhinweise sowie intensive Ermittlungen des Bundespolizeireviers Heilbronn haben schließlich auf die Spur eines polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen geführt. Der im Neckar-Odenwald-Kreis wohnende 37-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen.