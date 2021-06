Von Peter Lahr

Mosbach. "High Heels und Mountainbike, das geht schon. Aber der Wechsel vom Auto aufs Fahrrad beginnt mit dem Wechsel im Kopf." Klar, dass Natalie Scheerle-Walz ganz genau weiß, wovon sie spricht. Denn als Leiterin des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums Neckarsulm sorgt sie für die historischen Schaufenster-Hingucker beim "Mosbacher Raderlebnis" – und sie radelt jeden Tag 20 Kilometer mit dem E-Bike zur Arbeit. Parallel zum ersten "Stadtradeln" eröffneten OB Michael Jann sowie Citymanagerin Cornelia Schulz, Wirtschaftsförderer Fabian Weiß und Sportbeauftragter Philipp Parzer zusammen mit den Sponsoren Nicole Müller-Stapf von der Neckarelzer Autolackiererei Müller und Holger Schwing, Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv", am gestrigen Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz das "Mosbacher Raderlebnis." Bis 24. August dreht sich hier alles um umweltfreundliche Mobilität auf zwei Rädern. Welche Aktionen im Einzelnen da Hand in Hand greifen, darüber informiert ein eigenes Programmblatt.

Die Schaufensterausstellung in 26 Geschäften und Betrieben der Stadt zeigt Zwei- und Dreiradmodelle aus der Zeit von 1850 bis 1950 (aus dem NSU-Museum). Die Ausstellungsorte: > Alte Mälzerei, Alte Bergsteige 7 > Anke Herr, Friseur, Nüstenbacher Str. 57 > Benetton > Bikehouse Bühler, Hauptstr. 98 > Effis Kidsshop > Foto Nuss > Kindlers Buchhandlung > Kruse Uhren > Madonna > Manus Modeecke > Matahari > Merian-Apotheke > Meister Beuchert Hörsysteme > Nadelkiste > Raumausstattung Krebs > Raumausstattung Reinhard > Rigoros (Film: Einblick ins Zweirad-Museum) > Schuhhaus Stadler > Schöner Hören > Schwing – Reine Frauensache > Schwing – Reine Männersache > Sessler Moden > Spitzer Moden > Thalia Buchhandlung > Tourist Information > Witt Weiden

Nach der guten Resonanz auf die "Alltagsmenschen" zeigte sich Jann optimistisch, dass auch das "Raderlebnis" gut angenommen werde. Gleich drei Neuheiten präsentierte der Oberbürgermeister: Das erste Mal nehme man am "Stadtradeln" teil, zudem wolle man mit dem "Raderlebnis" wieder ein neues Wohlfühl-Format in die Innenstadt bringen, um dort Einheimischen und Touristen etwas ganz Besonderes zu bieten. Neu ist auch das Organisationsteam. Die Stadtmarketing-Stelle übernahm Cornelia Schulz, nachdem sich Andrea Zorn in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Wirtschaftsförderer Fabian Weiß und das Stadtmarketing arbeiteten künftig eng zusammen.

Auch OB Jann thematisierte das "Umdenken in den Köpfen". Denn manch kurzer Weg lasse sich gut mit dem Rad erledigen, so der stolze Nutzer eines neuen E-Bikes. Dass Mosbach mit dem "Raderlebnis" voll im Trend liege, unterstrich er: "Klimaschutz ist ja in aller Munde."

Bei den engagierten Kooperationspartnern und Sponsoren bedankte sich Cornelia Schulz. Gleich zugesagt habe nicht nur Nicole Müller-Stapf, sondern auch die lokalen Floristen und Gärtner. In der Lackiererei Müller erhielten 15 nicht abgeholte Fundräder, die auch bei einer Versteigerung keinen neuen Besitzer fanden, einen Komplett-Lacküberzug in den Farben Rot, Gelb, Grün oder Blau. Den "üppigen Blumenschmuck" für die Fahrradkörbe sponserten die Firmen "Blumenkind", "Nadines Blumenladen", "Grüner Garten" (Lohrbach) und die Gärtnerei Arbeiter (Diedesheim). Für das Gießen wollen die Fachgeschäfte in der Nähe der Drahtesel sorgen.

Schwierig zu beantworten, so Schulz, sei die Frage der Museumsleute gewesen, welche Modelle man denn wolle. Als zweite Herausforderung entpuppte sich mitunter die Frage: "Wie kommt das große Rad in das kleine Schaufenster?" Hier konnte das Zweiradmuseum mit diversen Kinderrädern und Rollern weiterhelfen; in einem Schaufenster gibt es sogar einen Film zu sehen. Auch die beiden lokalen Radgeschäfte bezog man in die Aktion mit ein. Zudem informieren Stelen über Radtouren in der Region.

"Drei Wochen ist die Bevölkerung dazu aufgerufen, etwas fürs Klima zu tun", beschrieb Philipp Parzer die Motivation, sich als Kommune das erste Mal am "Stadtradeln" zu beteiligen. Aktuell gebe es 212 Anmeldungen, verteilt auf 25 Teams. Mit 150.000 Kilometern habe Adelsheim schon gut vorgelegt, zeigte sich Parzer beeindruckt. "Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es das mal gab", kam Holger Schwing auf einige recht abenteuerlich wirkende Zweiradkonstruktionen zu sprechen.

Als sehr kreativ und ansprechend wertete Natalie Scheerle-Walz bei einem kleinen Schaufensterrundgang den Umgang mit den Exponaten. Die meisten Räder stammten aus dem frühen 20. Jahrhundert, einer Zeit, in der es eine riesige Vielfalt an Fahrradproduzenten gab. Aus der Riesensammlung des Neckarsulmer Museums jeweils die passenden Exponate für Mosbach herauszusuchen, beschrieb sie als größte Herausforderung der gelungenen Kooperation. Begeistert zeigte sich die Museumsfrau davon, dass hier rund um das Thema "noch so viel drumherum gestrickt wurde".

Info: Ein Programmblatt informiert über die unterschiedlichen Aktionen des "Mosbacher Raderlebnisses".