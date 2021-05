Neben dem dm-Markt in der Pfalzgraf-Otto-Straße entstand ein Corona-Schnelltestzentrum. Zur Eröffnung ließ sich OB Michael Jann von dm-Marktleiterin Manuela Ernst (r.) den Ablauf erläutern. Foto: Peter Lahr

Mosbach. (lah) Am Mosbacher dm-Markt in der Pfalzgraf-Otto-Straße kann man sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Bei der Eröffnung des Schnelltestzentrums am Freitag machte sich Oberbürgermeister Michael Jann vor Ort ein Bild von dem neuen Angebot.

Von Montag bis Samstag, 9 bis 16.25 Uhr, nehmen geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Antigen-Schnelltests vor. "Die Getesteten werden nach 15 Minuten per E-Mail über das Ergebnis benachrichtigt", erläuterte Manuela Ernst. Die dm-Marktleiterin hat für das neue Angebot, das in einem neun Quadratmeter großen Außenzelt untergebracht ist, die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt.

"In vier Schritten zum Testergebnis", beschrieb Manuela Ernst den Ablauf. Zunächst müssen Interessierte online unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder über die dm-App das gewünschte Testzentrum und einen Termin auswählen. Symptomfrei, mit medizinischer oder FFP2-Maske, der Terminbestätigung und einem gültigen Ausweis muss man dann zum Testzentrum kommen. Hier erklärt das Personal das Testverfahren und entnimmt für den Antigen-Test aus dem vorderen Nasenbereich einen Abstrich. Nach etwa 15 Minuten erhalten die Getesteten das zertifizierte Ergebnis per E-Mail.

"In Mosbach haben wir jetzt mit insgesamt drei Schnelltestzentren eine komfortable Situation", lobte OB Michael Jann das neue Angebot, das auf einer Kooperation der Landesregierung mit den dm-Drogeriemärkten basiert. Nach einem eher schleppenden Start seien die Testzentren mittlerweile gut ausgelastet und erlaubten weitere Schritte Richtung Normalität, wie etwa einen Friseurbesuch.