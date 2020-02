Neckarelz.(schat) Die Durchfahrt ist an manchen Stellen – wie auf unsere Aufnahme an der Stelzenbrücke auf dem Weg zum Ruderclub – zwar nicht mehr wirklich empfehlenswert, dennoch hält sich das Hochwasser, das der Neckar seit Montag in seine Uferbereiche spült, noch in Grenzen. Rund 5,90 Meter vermeldete die Schleuse Gundelsheim am Dienstagnachmittag als Pegelhöhe des Neckars; der Wert eines zweijährigen Hochwasserereignisses wurde damit leicht übertroffen.

Die Schifffahrt hatte man schon seit Montagvormittag vorübergehend eingestellt, ab 3,80 Meter Pegelhöhe ist hier Stillstand angesagt. Entwarnung ist aber schon in Sicht: Im Laufe des heutigen Mittwochs wird bereits wieder mit fallenden Pegelständen gerechnet. Nach entsprechenden Kontrollfahrten, bei denen der Neckar nach potenziell gefährlichem Schwemmmaterial abgesucht wird, dürfte es dann auch zeitnah für die Schifffahrt wieder weitergehen.