Von Frank Heuß

Neckarelz. 2017 erst in die großen Fußstapfen der legendären "Live"-Messe für den Elzmündungsraum getreten, feierte die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" nun schon ihr erstes "Comeback". Nach zwei Jahren Corona-Pause ging sie in der und rund um die Pattberghalle wieder an den Start. Und dass sie nicht nur von den 51 ausstellenden Betrieben aus der heimischen Wirtschaft, sondern auch vom Publikum sehnlich vermisst wurde, zeigte der Zustrom bereits unmittelbar nach der Eröffnung am Samstagvormittag.

Roland Käsmann vom tragenden Verein "Aktives Gewerbe Neckar und Elz Mosbach" sprach von einer "wirtschaftlichen Säule des Landkreises" und freute sich, dass man das Erfolgsprojekt jetzt fortsetzen konnte. Sein Dank dafür galt den beteiligten Mitgliedsunternehmen, sechs bewirtenden Gastronomiebetrieben und nicht zuletzt seinem Stellvertreter Marcus Kolbert, der wesentliche Teile der Organisation verantwortete.

Als Schirmherr freute sich Oberbürgermeister Michael Jann, dass es für die einheimischen Unternehmen wieder eine solche Plattform gibt, um deren Leistungsfähigkeit zu präsentieren. Dass sie in der schwierigen Zeit bei der Stange geblieben seien, zeige deren Stärke.

Ähnlich sah es auch der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU). "Ein Aufbruch ist spürbar", meinte er und betonte, dass "das Leben weitergehen muss und auch weitergeht". Dabei bezog er sich auf die bedrückende Situation des Krieges in der Ukraine, aber auch auf den Wegfall der Maskenpflicht. Selbst in der Pattberghalle dürften diese weniger als ein Fünftel der Besucherinnen und Besucher noch freiwillig getragen haben. Bei den Standbetreibern verhielt es sich ähnlich. Die Kontrolle eines etwaigen Impfstatus entfiel ebenfalls.

"Eine Chance zum Umdenken" sah Landrat Dr. Achim Brötel. Er benannte dabei nicht zuletzt Ökologie und Nachhaltigkeit als Gründe, die lokalen Anbieter etwa gegenüber vermeintlich günstigerer Konkurrenz aus dem Internet vorzuziehen.

Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim, trat gemeinsam mit dem Standortleiter der Industrie- und Handelskammer in Mosbach, Dr. Andreas Hildenbrand, ans Rednerpult. Hofmann forderte ein, die Gelegenheiten zu nutzen, "räumlicher und regionaler zu denken", was er anhand der erheblichen Bedeutung des Handwerks als Arbeitgeber im Landkreis verdeutlichte. Hildenbrand bezeichnete die Gewerbeschau für die lokale Wirtschaft als "Chance, junge Menschen zu erreichen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben". Geeignete Auszubildende zu finden, sei nicht zuletzt für viele kleinere Unternehmen heute existenziell wichtig, stellten beide Wirtschaftsvertreter heraus.

Für die Eröffnungsgäste ging es im Anschluss auf einen ersten Rundgang durch die Halle und über den Außenbereich. Schnell verdeutlichte sich, wie breit aufgestellt die Messe daherkam: Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Wohnen, Bauen, Gesundheit, Mobilität und vieles andere mehr gab es zu erkunden.

Die Stände unterschieden sich gleichwohl in ihrer Aufmachung: Manche eher klassisch mit gut sortiertem Infomaterial zum Mitnehmen, andere eindrucksvoll dekorativ oder interaktiv gestaltet mit Gewinnspielen, Vorführungen von Handwerkstechnik oder sogar der Möglichkeit zum Ausprobieren von Produkten. Eben so, wie es Landrat Brötel zuvor geschildert hatte: "Anfassen und ausprobieren kann man nur vor Ort." Praktisch immer vorhanden waren Theken mit Fachpersonal oder sogar den Betriebsinhabern selbst dahinter, die Rede und Antwort standen.

Die Politiker und Verbandsvertreter kamen bei ihrem Rundgang mit Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Standorte im Landkreis ins Gespräch. Vielen stand dabei die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, endlich wieder mehr persönlichen Kundenkontakt haben zu können.

Ein attraktives Rahmenprogramm gestalteten unter anderem die katholische Pfadfinderschaft, die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz. Zusammen mit den Bewirtungsständen erlangte die Messe Erlebnischarakter für Familienausflüge. Das sonnige Wetter, das immerhin am Eröffnungstag herrschte, bot dafür günstige Bedingungen. Hochwasser an der nahe gelegenen Einmündung der Elz in den Neckar könnte allenfalls die Anreise mit dem Fahrrad etwas erschwert haben. Und das eine oder andere Werbegeschenk konnte beim Schlendern über das Messegelände ganz nebenbei ergattert werden. Trotz bedeutend schlechteren Wetters war die Schau auch am Sonntag gut besucht; die Aussteller zeigten sich durchweg zufrieden.