Von Noemi Girgla

Mosbach. Eine Schlägerei und ihre (juristischen) Folgen: in Mosbach wurde am Donnerstag die Hauptverhandlung gegen Sami K. fortgesetzt. Der 26-Jährige musste sich bereits am 25. März wegen zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung vor dem Mosbacher Landgericht verantworten. Gemeinsam mit zwei weiteren Beklagten soll er am 7. September 2018 einen 23-Jährigen mehrfach massiv (auch unter Zuhilfenahme einer Krücke) attackiert haben. Dieser trug eine Jochbeinprellung, ein Monokelhämatom und eine Einblutung der Bindehaut des rechten Auges davon.

Geladen waren acht Zeugen, darunter der Geschädigte. Unter Vorsitz des Landgerichts-Vizepräsidenten Dr. Alexander Ganter erging nach dreistündiger Verhandlung das Urteil. Der Angeklagte wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen schuldig gesprochen und zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wird. Als Bewährungsauflage muss er 5000 Euro in Monatsraten von je 250 Euro an den Verein Jugendhilfe zahlen. Er trägt zudem die Kosten des Verfahrens.

Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass der Angeklagte nicht der Initiator des Vorfalls gewesen sei und es während der Verhandlung zu dem Versuch eines Täter-Opfer-Ausgleichs gekommen sei. Auch das "diskrete Verletzungsmuster" (gemessen an der geschilderten Intensität der Einwirkungen), wie es ein Sachverständiger benannte, sprach zu Gunsten des Beklagten. Es bestehe kein schlüssiger Zusammenhang zwischen den Verletzungen und der Beschreibung in der Anklage gegen den 26-Jährigen.

Das Gericht lag mit seinem Strafmaß deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die sechs Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidigung räumte die gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen ein und beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten sowie deren Aussetzung zur Bewährung.

Bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog, bat der Angeklagte um eine Chance, sich sein Leben nicht zu verbauen. Schon nach der Aussage des Geschädigten hatte Sami K. um Verzeihung gebeten und eine Wiedergutmachung angeboten, die jedoch abgelehnt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Verhandlungen gegen die beiden anderen Angeklagten finden am heutigen Freitag vor dem Mosbacher Landgericht statt. Ihnen werden vier Fälle der gefährlichen Körperverletzung sowie (einem der beiden) Raub und Beleidigung, (dem anderen) unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und der Besitz einer verbotenen Waffe zur Last gelegt.