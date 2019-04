Lohrbach. In letzter Zeit wurden wiederholt am Grüngutplatz in Lohrbach Abfälle wie Bauschutt, Lebensmittel, Autoreifen und Altholz in großer Menge illegal entsorgt. Solche Abfallablagerungen sind streng verboten, es drohen empfindliche Bußgelder.

Der fachgerechte Abtransport und die Entsorgung dieses Abfalls sind sehr aufwendig und teuer. Die Kosten dafür müssen von der Allgemeinheit getragen werden.

Wer Hinweise zu diesen Vorgängen geben kann, wird gebeten, sich (auch anonym) mit der AWN/Kwin in Buchen, Telefon 06281/90610 oder -13, oder der Polizei in Verbindung zu setzen.