Wenn das "Buch der Könige" neben dem "Artusi" landet und Bismarck in Gregs Tagebuch blättert, dann ist wieder Lions-Büchermarkt im Rathaussaal. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Gleichgültig, ob es mit Hesse nach Italien gehen soll. Mit Richard Löwenherz nach England. Oder mit einem "Mädchenbuch" schlicht "Von Tag zu Tag", wie es der Untertitel andeutet. Der Lions-Büchermarkt im Rathaussaal bietet auch über das Wochenende jede Menge preisgünstigen "Lesestoff" - und die Käufer tun damit auch noch Gutes!

Die Auswahl ist wieder riesig. Rund 30.000 Bücher, schätzt Dr. Bernd Bader, der den Markt zusammen mit 30 Lions-Aktiven betreut. Für diese begann der Büchermarkt bereits mit dem zweitägigen Sortieren, Verpacken, Transportieren und Aufbauen. Das ganze Jahr über sammelt die Firma KWM Weisshaar auf dem Firmengelände in Neckarelz Bücher und stellt dafür auch die entsprechenden Lagerkapazitäten bereit. Im Angebot des Büchermarkts sind auch wieder Tonträger. Zudem bewirten die Frauen der Lions-Aktiven im Foyer des Rathaussaals mit Kaffee und Kuchen.

Der Erlös werde verstärkt für regionale Aktivitäten eingesetzt, erklärte Bader. Man unterstütze etwa die DRK-Flüchtlingshilfe und plane eine Partnerschaftsspende mit dem normannischen Lions Club Avranches. Während man in Mosbach den LGS-Park-Förderverein unterstützen will, soll in Frankreich eine Rheuma- und Schmerzklinik ausgestattet werden.

Info: Der Lions-Büchermarkt ist am heutigen Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet; am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.