Mosbach. (schat) Der Begriff "Wert" fällt immer wieder. Birgit Dallinger spricht von Wertschätzung und von Mehrwert, während sie die Grünanlagen am Eingang zur Altstadt in Augenschein nimmt. "Das sind lieblos wirkende Flächen", wird die Vorsitzende des Fördervereins Stadtpark Mosbach beim Blick auf das Grün deutlich, für das sie eben wenig Wertschätzung erkennen kann. Grün ist für sie mehr als langweiliges Abstandsgrün. Dallinger war bis 2014 mit zuständig für das öffentliche Grün bei der Großen Kreisstadt Mosbach, ist Landschaftsarchitektin, hat über viele Jahre die Pflege und Weiterentwicklung des Landesgartenschaugeländes gemanagt. "Ich würde mir wünschen, dass Grün in der Stadt wieder mehr wert ist, dass es nicht nur als etwas wahrgenommen wird, das Arbeit und Kosten macht", sagt die 60-Jährige.

Mit stattlichem Aufwand geplant und angelegt wurden 2009 die Staudenbeete zwischen zentralem Omnibusbahnhof und Chateau-Thierry-Platz. "Die Planung übernahm eine renommierte Landschaftsarchitektin, die Staudenbeete haben – mit der entsprechenden Pflege – viele Jahre gut funktioniert und das Jahr über reich geblüht", erklärt Dallinger. Inzwischen funktionieren sie offenbar nicht mehr, von den Stauden sind noch ein paar Restpflanzen übrig. Dallinger bedauert, dass in den Staudenbeeten seit Jahren keine gründliche Jätpflege mehr stattfindet. "Mittlerweile werden die Staudenbeete gemäht, was zu einem Totalverlust der Stauden führen wird. Die Flächen sind irreversibel verunkrautet."

Natürlich sei die Pflege von Grünanlagen immer mit Arbeit und Mühe verbunden. "Nichts gedeiht ohne Pflege" – das habe schon Paracelsus gewusst und weitergegeben, so Dallinger. Wenn man etwa in einem Beet eine weitgehend geschlossene Pflanzendecke habe, dann habe es das Unkraut ganz zwangsläufig schwerer, macht die Landschaftsarchitektin ein konkretes Beispiel auf. "Doch es gilt auch, dominante Pflanzenarten zurückzudrängen, Flächen weiterzuentwickeln, einzelne Pflanzenarten auszutauschen und andere wiederum zu ergänzen".

Für die Beete am westlichen Stadteingang sieht sie allerdings kaum mehr Optionen. "Da ist der Zug inzwischen durch, die sind völlig verunkrautet", findet Dallinger. Eine Bepflanzung existiere und funktioniere nicht auf Dauer einfach so, nur weil sie vor Jahren einmal angelegt worden sei. Mit einem "konsequenten Grünflächenmanagement" ließen sich die Pflanzflächen weiterentwickeln, da ist sich Birgit Dallinger sicher. Mit einer sinnvollen Pflanzenauswahl ein bedeutend schöneres Bild generieren. "Das ist keine geschlossene Bepflanzung", findet die Stadtpark-Fördervereins-Vorsitzende, deutet auf einzelne, verloren wirkende Gehölzbodendecker, die sich im Rasen zwischen den B27-Fahrspuren finden. Verloren ist inzwischen auch das Bild vom großen "Kiwwel", das man in Anlehnung an den Kiwwelschisserbrunnen vor Jahren aufwendig am Landratsamt geschaffen hatte. "Da ist nur noch Efeu, vom Kiwwel ist nichts mehr zu erkennen", bedauert Dallinger.

"Wenn Geld für die Neuanlage der Pflanzflächen fehlt, dann sollte man die Restbepflanzungen roden, Rasen oder Blumenwiesen einsäen. Das macht weniger Arbeit und wirkt trotzdem", so Birgit Dallingers Vorschlag. Ihr Wunsch: Mehr Herzblut fürs Grün in der Stadt. "Denn eigentlich soll sich auch im öffentlichen Grün zeigen, dass Mosbach eine Stadt mit Ambiente ist, oder?!"