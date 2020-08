Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Was macht man eigentlich, wenn plötzlich die Arbeitsgrundlage fehlt? Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und wohl auch noch auf absehbare Zeit sind größere Veranstaltungen untersagt. Konzertagenturen sind in besonderem Maße Leidtragende in der anhaltenden Krise. Die RNZ hat sich bei Marcel Büttner, Marketingfachmann bei der dem Mosbacher Sommer seit jeher eng verbundenen Konzertagentur "provinztour" (mit Sitz in Neuenstadt) nach dem Leidensdruck, aktuellen Vorgaben und möglichen Optionen erkundigt.

Auch wenn die Frage vielleicht ein wenig seltsam klingen mag: Was macht ein Konzertveranstalter in einer Zeit, in der es keine Konzerte gibt, besser: geben darf?

Marcel Büttner. Foto: zg

Unsere Planung für den Sommer 2021 läuft auf Hochtouren. Zum einen buchen wir Künstler, Locations und alles was sonst dazu gehört, zum anderen müssen die diesjährigen Konzerte in den kommenden Sommer verschoben werden, was uns bisher bis auf ein paar Ausnahmen sehr gut gelungen ist. Außerdem nimmt die Ticketrückabwicklung einige Zeit in Anspruch.

Wie ist denn der aktuelle Stand? Was dürfen Sie denn gerade? Bis wann gelten die Verbote? Und vielleicht am wichtigsten: Gibt es schon Signale, wann man wieder mehr darf?

Wir dürften aktuell – also bis mindestens 31. Oktober – keine Veranstaltungen mit über 500 Menschen durchführen. Darunter muss gewährleistet sein, dass die Vorgaben wie die Abstandsregelung eingehalten werden. Außerdem muss das Konzert bestuhlt sein. Wir gehen aktuell davon aus, dass diese Regelung auch noch bis Ende des Jahres aufrecht erhalten wird. Alles darüber hinaus kann nicht seriös prognostiziert werden.

Wie schwer treffen Corona und die damit verbundenen Einschränkungen Sie? Hat Ihre Agentur Hilfen von Bund/Land beantragt und erhalten?

Sehr schwer. Wir haben praktisch ein Jahr lang keinerlei Einnahmen, dafür aber natürlich weiter laufende Kosten. Das ist schon ein extrem schwerer Schlag, den wir nicht ohne weiteres wegstecken. Auch wir haben die staatliche Corona-Hilfe in Anspruch genommen. Allerdings decken die bisher erhaltenen Hilfsgelder noch nicht einmal die Fixkosten eines einzigen Monats.

Sie sind ja kreative Köpfe: Hat man schon ein paar alternative Geschäfts- und Veranstaltungsmodelle erdacht oder vielleicht auch schon umgesetzt?

Aktuell sehen wir keine alternativen Modelle, die für uns Sinn machen würden. Alle bisher durchgeführten Konzerte unter den gegebenen Einschränkungen haben nach unseren Informationen die wirtschaftliche Lage der Veranstalter zumindest nicht verbessert.

Muss man vielleicht ganz generell und längerfristig neue Konzepte – weg von der Masse – entwickeln und etablieren?

Weg von der Masse kann ein Weg sein, sollten die Abstandsregelungen nicht gelockert werden. Das müsste aber einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Denn eines ist klar: Wenn wir einen Künstler buchen, den wir in einer Location veranstalten, die unter normalen Umständen 10.000 Menschen fasst, und wir 8000 Besucher brauchen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen, dann ist mit der Abstandsregelung kein vernünftiges Wirtschaften möglich. Es dürfte ja in der aktuellen Situation nur noch ein Bruchteil der Besucher auf das Gelände. Es müssten sich also im gleichen Zug die Kosten für unsere Konzerte deutlich reduzieren, um wieder rentabel arbeiten zu können. Oder die Ticketpreise müssten um 400 bis 500 % steigen, aber das kann auch nicht Sinn der Sache sein.

Wie sehr schmerzt es einen Veranstalter, Organisator, Presenter, wenn er nicht veranstalten, organisieren und präsentieren darf?

Wir machen das inzwischen ja bereits einige Zeit mit, und ich muss sagen: Der Schmerz wird eher größer als dass man sich daran gewöhnt. Es ist schon schlimm, nicht das tun zu können was wir lieben. Ein Sommer ohne die tollen Erlebnisse auf unseren Open-Air-Shows ist eigentlich kein richtiger Sommer. Das fehlt uns sehr.

Welches Feedback bekommen Sie denn von den Künstlern? Wie geht es denen?

Vor allem leiden natürlich die Kleinen. Künstler, die sich die monatliche Miete noch hart erspielen müssen und sowieso immer das finanzielle Messer im Nacken spüren, gehen gerade durch eine sehr schwere Zeit.

Wenn Sie jetzt, lange vor Weihnachten, einen Wunsch frei hätten: Wie würde der lauten?

Sinkende Infektionszahlen, mehr Sicherheit und daraus resultierend natürlich wieder Lockerungen der Regierung. Aus Veranstaltersicht wäre natürlich eine weitreichende Planungssicherheit unfassbar wichtig. Aktuell ist es nämlich unmöglich, mehrere Monate im Voraus zu planen.