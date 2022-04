Mosbach. (cao) Welchen Stellenwert Kinder in unserer Gesellschaft genießen, hat die Corona-Pandemie deutlich gezeigt: Als sich der Bund am 22. März 2020 auf die ersten strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen einigte, Restaurants geschlossen und die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben wurden, flatterte längst schon Absperrband um Spielplätze. Kita- und Schulkinder saßen da schon fast eine Woche lang im Lockdown fest. Fern- und Wechselunterricht wurden schnell zur gängigen Praxis und blieben auch erst einmal bestehen, als anderen Orts schon wieder gelockert wurde.

Wie Kinder- und Jugendliche das fanden, fragte kaum jemand. Sie mussten die Entscheidungen einfach hinnehmen. "Dabei ist Mitbestimmung eines der wichtigsten Kinderrechte", sagt Anette Weigler vom Kinderschutzbund Neckar-Odenwald-Kreis. Sie ärgert sich, dass die Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz verankert sind. "Dabei hat sich das schon die letzte Bundesregierung als Ziel in ihren Koalitionsvertrag geschrieben." Auch die Ampel-Parteien halten daran fest. "Mal schauen, ob sie es dieses Mal hinbekommen", klingt Weigler im Gespräch mit der RNZ nicht wirklich davon überzeugt.

Man könnte sie durchaus als Lobbyistin für die Interessen von Kindern bezeichnen. Während des ersten Lockdowns kam ihr die Idee für das Projekt "KonTour – Kinderrechte on Tour". Gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam Dimmig-Leitheim erarbeitete sie ein Konzept. "Mit dem Ziel, das Wissen um die Kinderrechte auf breiter Front im Landkreis auszubauen und zu schauen, wie es vor Ort in den Kommunen mit deren Umsetzung und der Teilhabe der Kinder aussieht", erklärt Dimmig-Leitheim. Der Startschuss fiel im Juli 2021 in Buchen (die RNZ berichtete). Jetzt macht das vom baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz prämierte Projekt auch in Mosbach Station.

Nach den Osterferien beschäftigen sich zuerst die Schüler der Waldstadt-Grundschule mit ihren Rechten auf Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spiel und Freizeit, Freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Auch der besondere Schutz der Privatsphäre und Würde, der Schutz im Krieg und auf der Flucht sind zentrale Kinderrechte. Die Grundschule Diedesheim, die Waldsteige-Grundschule sowie die Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule schließen sich an – ebenso wie zahlreiche Kindergärten. Dabei werden die Kinder Wünsche und Vorstellungen erarbeiten, wie sie ihren Heimatort kindgerechter gestalten können. "Die Ergebnisse werden dann Oberbürgermeister Michael Jann überreicht", erklärt Weigler.

Ab Mai ist die KonTour-Litfaßsäule mit Wissenswertem rund um das Thema Kinderrechte dann im Mosbacher Rathaus zu sehen, bei schönem Wetter wird sie auf den Marktplatz gestellt. Klassenbesuche vom Kinderschutzbund sowie verschiedene Workshops für Pädagogen und Interessierte komplementieren das Projekt, genauso wie die Neugestaltung der Mosbacher Stelen in der Fußgängerzone. Die Kick-off-Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. April, von 9 bis 10 Uhr, 11 bis 12 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr statt. Um Anmeldung unter Telefon 06261/9368803 wird gebeten.