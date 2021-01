Von Peter Lahr

Mosbach. Die erfreuliche Nachricht gleich vorneweg: "Es wird mehr gesungen als früher; vor allem an Schulen", so Andreas Beuchert, Vorsitzender des Mosbacher Gesangvereins "Troubadixe". Doch das gewachsene Freizeit-Angebot hat auch eine Kehrseite für den Verein. Nach 30 Jahren endet die Zeit des Kinderchors "Idefixe", ein "Kind" von Susanne Fischer-Ruff. Die begeisterte Chorsängerin und engagierte Kindergartenleiterin hob das Kinder- und Jugendchorprojekt einst aus der Taufe – gedacht als Praxisteil einer Qualifizierung für die Leitung von Kinderchören.

Zum guten Ende versammelten sich dieser Tage weitere Mitstreiterinnen aus der Chorfamilie im Sängerheim, um die drei Jahrzehnte noch einmal Revue passieren zu lassen und "Danke" zu sagen. Mit dabei waren Katja Schaffner, Birgit Marx, Astrid Weinert und Claudia Starke. Letztere durfte als Vorsitzende des Chorverbands Mosbach (und Mitglied des Vorstands des Frauenchors "Harmonixen") die offizielle Ehrungsurkunde der "Deutschen Chorjugend" für 30 Jahre aktiven Dirigierens überreichen. Die anderen drei waren im Lauf der drei Jahrzehnte als Jugendleiterinnen aktiv und unterstützten die Chorleiterin tatkräftig.

"Wir wollten am 21. März 2020 das 30-Jährige feiern. Da waren wir zwei Wochen zu spät dran. Und jetzt ist der Zug durch", fasst Susanne Fischer-Ruff das Jahr des doppelten Lockdowns zusammen. Und erinnert sich an den Startschuss für den Chor: "Meine Oma schenkte mir ein Klavier." Damit gelang Fischer-Ruff nach eifrigem Üben die Aufnahmeprüfung an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen. Anderthalb Jahre dauerte dann die berufsbegleitende Ausbildung.

Nachdem ihre Idee eines Kinderchors beim damaligen evangelischen Kantor auf Ablehnung stieß, war man bei den Troubadixen und Harmonixen gleich hellhörig geworden: "Am Anfang sangen viele Kinder von Sängerinnen und Sängern mit", weiß Astrid Weinert, nach zehn Jahren als Jugendleiterin nun zweite Vorsitzende der Harmonixen. Auch wenn die Idee, aus dem Chor Nachwuchs für die "Großen" zu generieren, schnell ad acta gelegt wurde, traf man damals einen Nerv der Zeit: "Wir hatten bis zu 30 junge Sängerinnen und Sänger, von 2000 bis 2007 bildeten wir sogar zwei Gruppen, einen Kinder- und einen Jugendchor", berichtet Andreas Beuchert.

Das "Eingebettet-Sein in die große Chorgemeinschaft" ist für alle ein Erlebnis, das die Zeit überdauert. "Meine Tochter hat bei den Idefixen ihre allerbeste Freundin kennengelernt", spricht Beuchert ein weiteres bleibendes Momentum an. Auch Birgit Marx ist überzeugt davon: "Der Chor hat viele Kinder geprägt. Viele sind auf dem musikalischen Weg geblieben. Chöre sind wie eine Familie."

"Das war ihr Ding. Mit Herzblut war sie dabei – und mit Kindern kann sie ja sowieso", verweist Astrid Weinert auf das umtriebige Wirken von Fischer-Ruff. Jeden Dienstag kam sie mit wehenden Fahnen vom Kindergarten in der Pfalzgraf-Otto-Straße zur Probestunde im Sängerheim – und hatte meist noch einige Nachwuchs-Sänger im Schlepptau. "1991 hatten wir das erste Konzert im Sängerheim", erläutert die Chorleiterin, während sie einen dicken Stapel mit Programmheften, Festschriften, Zeitungsartikeln und Fotoalben durchblättert.

Ein besonderes Faible hat Fischer-Ruff für den Komponisten Uli Führe. Nicht zufällig begeisterten die Idefixe vor 15 Jahren mit der Uraufführung von dessen Mini-Musical "Troll Troll". Zum 20. Jubiläum erhielten die Idefixe die "Badische Chorprämie" für ihr Konzert-Projekt mit der Wassermaus. "Wir hatten immer eine Band bei den Konzerten mit dabei", beschreibt Susanne Fischer-Ruff den hohen Anspruch bei den Auftritten.

In die Stiftskirche kam man immerhin 2002 mit einem großen Weihnachtsmusical. Auch mit anderen Chören und Schulen kooperierten die Idefixe regelmäßig. Legendär sind die Chorfreizeiten auf dem Dilsberg oder jene in der Bauernschule.

"Das Liedgut hat sich geändert. ‚Kinderlieder‘ sind heute nicht mehr so lange angesagt", weiß Katja Schaffner um etwas, das sich im Lauf der Zeit wandelte. Überhaupt habe sich das Altersspektrum nach unten verschoben. Denn spätestens mit dem Übertritt in die weiterführende Schule werde die Nachmittagszeit für viele Kinder "enger". "Über die Jahre wurden es immer weniger Sänger, die kamen", erklärt Astrid Weinert, wieso man jetzt einen Schlussstrich zieht. Sie vermisst besonders das Singen der Kinder in den Altersheimen. Dazu passt die Überzeugung von Susanne Fischer-Ruff: "Mit den Kindern und dem Singen Freude zu verbreiten, war immer ein Anliegen von mir." Sie tröstet sich: "Viele ‚Idefixlein‘ singen munter weiter – künftig eben im Kindergarten."