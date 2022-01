Mosbach. (pm) Mit seinem inzwischen vierten Soloprogramm "Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen" kommt am Freitag, 4. Februar, der Kabarettist, Cartoonist und Kinderbuchautor Stefan Waghubinger ins fideljo, das Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Kabarett mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch: Das ist typisch für den österreichischen Wahl-Schwaben Stefan Waghubinger. Für alle wichtigen Fragen des Lebens findet er stets eine passende, wenn auch leicht skurrile Antwort. Stefan Waghubinger, studierter Theologe, Kinderbuchautor und Kabarettist, philosophiert liebend gerne über Gott und die Welt, lässt das Publikum an seinen Gedankengängen teilhaben und erntet dafür nicht nur schallendes Gelächter, sondern regt auch zum Nachdenken an.

In seinem aktuellen vierten Soloprogramm "Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen" läuft der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2021 gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Dabei entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, zynisch und doch warmherzig, irgendwie banal und doch geistreich.

Info: Die Veranstaltung wird zur Präsenzveranstaltung auch als Live-Stream angeboten. Tickets gibt es im fideljo an der Theke und unter: www.fideljo.de.