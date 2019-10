Mosbach (van/pol) Glück im Unglück hatte am Dienstag ein einjähriges Kind, dessen Vater schnell genug reagierte. Aber von vorne: Gegen 19 Uhr zündete eine vierköpfige Gruppe aus Jugendlichen und Kindern mehrere Böller an der S-Bahnhaltestelle in Mosbach.

Eltern forderten die Gruppe auf, dies zu unterlassen. Einige Minuten später kam dann aus Richtung der Unterführung ein Feuerwerkskörper nach oben zur Haltestelle geflogen. Dieser landete im Kinderwagen des einjährigen Kindes.

Der Vater des Kleinkindes reagierte nach Angaben der Beamten sofort und holte es aus dem Kinderwagen. Bei der Explosion wurden das Polster des Kinderwagens, die Jacke und die Hose des Kleinkindes beschädigt.

Die Polizei verdächtigt nach jetzigem Stand der Ermittlungen einen 13-Jährigen. Beim Eintreffen der Beamten führte der mutmaßliche Werfer noch drei Böller in Form von kleinen Kugeln mit sich.