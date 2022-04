Von Noemi Girgla

Mosbach. Es ist ein Genre, das ganz unterschiedliche Menschen aus allen möglichen Altersklassen anspricht. Aktuell scheint die Nachfrage nach Comics, Mangas und Graphic Novels sogar noch einmal etwas zu wachsen, wie Christine Krück-Mellert, die Kindlers Buchhandlung in Mosbach leitet, beobachtet hat. "Auf diesem Markt tut sich recht viel", erzählt sie und fügt hinzu, dass es auch in Kindlers Buchhandlung neben den klassischen Comics und Graphic Novels inzwischen eine kleine Manga-Abteilung gibt. Die stecke zwar noch in den Babyschuhen, die Nachfrage sei aber gegeben.

Am 14. Mai betreten Krück-Mellert und ihre Mitarbeiter nun Neuland. Zum ersten Mal nimmt die Mosbacher Buchhandlung am "Gratis-Comic-Tag" teil, der im deutschsprachigen Raum seit 2010 veranstaltet wird. "Wir probieren das jetzt einfach mal aus", meint die Buchhändlerin und erklärt die Spielregeln für diesen Tag: 35 Hefte von 19 Verlagen stehen in einem Flyer zur Auswahl, der ab sofort bei Kindlers Buchhandlung in der Mosbacher Hauptstraße abgeholt werden kann. Von "Comics für Kids" über "Werner", "Batman", "Doctor Strange" bis hin zu einer Graphic Novel des Krimiautoren Sebastian Fitzek ist auf der Liste für so ziemlich jeden Liebhaber der grafischen Literatur etwas dabei.

"Natürlich können wir nicht jedem, der kommt, alle 35 Comics umsonst mitgegeben. Schließlich möchten wir so vielen Kunden wie möglich eine Freude machen", sagt Krück-Mellert. "Aber wenn wir Ausgaben übrig haben, geben wir die Exemplare auch gerne an Interessenten heraus, selbst wenn diese ihr zunächst auf drei Hefte begrenztes Comic-Kontingent schon voll haben", meint sie. Des Weiteren ist sie selbst gespannt, was der Tag bringen wird, und welche Comics, Mangas oder Graphic Novels am stärksten nachgefragt werden – auch in Hinsicht auf einen möglichen Manga-Tag im Herbst.

Aus den ausliegenden Flyern kann sich zunächst jeder, der das Angebot in Anspruch nehmen möchte, die bereits angesprochenen drei Hefte aussuchen. Ein einfaches Kreuz im dafür vorgesehene Kästchen genügt. Diese individuelle Auswahl kann vor dem 14. Mai bei Kindlers Buchhandlung abgegeben werden. "Dann ist die Wahrscheinlichkeit, die gewünschten Hefte zu erhalten, am größten", rät Krück-Mellert. Der Flyer darf aber auch erst am Gratis-Comic-Tag selbst mitgebracht werden. "Aber Vorsicht!", warnt die Buchhändlerin, "es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Heften und diese werden auf Nachfrage verteilt. Also lieber ein Kreuz zu viel als zu wenig machen, und dafür eine bessere Chance auf die gewünschte Ausbeute ergattern."

Eine Qual der Wahl, aber bei der Entscheidung hilft das Internet: "Der Gratis-Comic-Tag hat einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem zu jedem Heft ein kurzes Video mit einer Besprechung veröffentlicht ist", weiß Christine Krück-Mellert. Sie selbst sieht in dem immer häufiger genutzten grafischen Stilelement auch eine neue Form der Wissensvermittlung. "Gerade im Bereich der Graphic Novel werden immer mehr Sachbücher verarbeitet", stellt sie fest. Jede Generation hat eben ihre eigene literarische Sprache. An vorderster Stelle steht bei der Lektüre jedoch nach wie vor das Freizeitvergnügen – und um das geht es auch am ersten Gratis-Comic-Tag in Mosbach.

Info: www.gratiscomictag.de und www.youtube.com/c/gratiscomictag.