Mosbach/Buchen. (ar) Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. In der Bundesrepublik sind bestätigte Fälle der Lungenkrankheit bekannt. Unterdessen ist man sich auch an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen auf die Behandlung von Patienten mit Coronavirus vorbereitet. Auch wenn derzeit dem Gesundheitsamt keine Meldungen über Verdachtsfälle im Kreis vorliegen, wie Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises, betont.

Für die Neckar-Odenwald-Kliniken soll es eine eingeübte Pandemieplanung geben. "Kernbestandteil ist eine jederzeit einsatzbereite Isolierstation am Standort Buchen", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, und ergänzt: "Ebenso könnte mit etwas Vorlaufzeit am Standort Mosbach eine solche Station eingerichtet werden." Das Personal sei mit Informationen des Robert-Koch-Instituts versorgt und auf mögliche Verdachtsfälle sensibilisiert.

"Wir haben schon mehrere sehr starke Grippewellen im Kreis bewältigt und konnten sehr vielen Patienten gleichzeitig helfen oder haben diese, wenn notwendig, an spezialisierte Kliniken überwiesen", schildert Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken.

"Deshalb macht uns das Coronavirus aktuell keine grundlegenden Sorgen. Viel wahrscheinlicher ist die Infektion mit der Grippe", betont er. In diesem Zusammenhang fordert Genzwürker die Kreisbewohner auch auf, sich über Schutzmaßnahmen gegen Grippeerkrankungen zu informieren. Auch sei eine Impfung noch möglich und sinnvoll.

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes gehen täglich mit Meldungen über Infektionskrankheiten um. "Deshalb ist das Amt auch auf mögliche Fälle des Coronavirus im Kreis gut vorbereitet", erläutert Dr. Martina Teinert. Insbesondere empfiehlt das Amt, die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Maßnahmen zur Verdachtsabklärung zu beachten. Dabei sei es wichtig, jeden Verdachtsfall zu prüfen.

Generell empfiehlt das Gesundheitsamt, die üblichen Hygienemaßnahmen wie Händewaschen zu beachten, die auch zur Vermeidung von Grippeerkrankungen sinnvoll sind.