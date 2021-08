Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Ihr habt euch aber schick gemacht!" Zuvorkommend, sehr freundlich und nur ein bisschen ordnungshüterisch begrüßte das komische Polizistenpaar die Zuschauerinnen und Zuschauer am Eingang zum Großen Elzpark. Nach dem Totalausfall des Internationalen Straßentheaters 2020 gab es im zweiten Corona-Jahr die etwas andere Version: ein Platz mit Bühne, feste Plätze fürs Publikum und zwei gleiche Programmblöcke à vier Gruppen an einem Nachmittag. Was Corona nicht schaffte, schaffte auch das ziemlich nasse Wetter nicht, obwohl es während des ersten Showteils ab 13.30 Uhr keine Sekunde aufhörte zu regnen. Der zweite Programmblock ab 17 Uhr war immerhin nicht von Dauerregen geprägt. Doch alle machten das Beste daraus, um im Wortbild zu bleiben: Keiner ließ sich nass machen.

Dabei kam das ulkige Ensemble Kroft, das als "privater Sicherheitsdienst" engagiert worden war und händchenhaltend auf Streife ging, mit seinen situationskomischen "Walkacts" dem ursprünglichen Straßentheater-Konzept noch am nächsten. Während der Chic der beiden Uniformierten darin bestand, mit kurzen Hosen und Stützstrümpfen für Ordnung zu sorgen, zeigte das Publikum die aktuellen Kollektionen an Regencapes und -schirmen. Als die freundlichen Helfer erwiesen sich Ralf Reichard und Torsten Blunk, aber ebenso verschafften sie Volker und seiner "Angetrauten" Thea einen Platz in den vorderen Reihen für den Auftritt des "CircO Hannover", was die beiden sehr zu schätzen wussten – schon wegen der amüsanten Art der Kroft’schen Zuvorkommenheit. "Endlich mal wieder lachen" war der Anstoß der beiden Lohrbacher, sich vom Regen den Theaternachmittag nicht vermiesen zu lassen.

Zu lachen gab’s auch beim "Unmöglichen Konzert" von Stenzel und Kivits aus Holland; der eine Tenor, der andere Pianist, beide Komödianten und Akrobaten. Einem wahren Parforceritt durch die (vor allem klassische) Musikgeschichte glich die Show, die die beiden Niederländer hinlegten.

Was mit ein paar Lockerungsübungen am Flügel zu dezenter Salonmusik begann, entwickelte immer mehr Rasanz und Kühnheit, wovon nicht nur der musikalische Teil betroffen war, sondern auch der akrobatische. Kivits bearbeitete das Tasteninstrument liegend und rückwärts, Stenzel sang ein Duett mit dem längst verstorbenen Johnny Cash, der Flügel war mal Schaukelpferd, mal Rutsche. Zusammen klimperten sie Mozarts "Kleine Nachtmusik" auf einem wirklich kleinen Miniaturflügel. Am Schluss segelten Tiny van den Eijnden (Stenzel) und Wilbert Kivits ums Piano und gaben dabei immer noch Töne von sich, was Richard Wagners Oper vom "Fliegenden Holländer" einen ganz neuen Anstrich gab.

In die Lüfte gingen auch die neun Mitglieder der aus Hannover kommenden Kompanie CircO, einem Verein, der mehr Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an der Kunstform Zirkus möglich machen möchte. Mit Mitteln des gesprochenen Worts, der Musik, der Akrobatik und des Tanzes wurde eine Geschichte von Einsamkeit und Gemeinsamkeit erzählt. Was die Auftrittsbedingungen betraf, war es für die fünf Männer und vier Frauen wohl am schwierigsten, denn über der Aktionsfläche für die zirzensischen Darbietungen gab es kein schützendes Dach.

Mit Flitschern wurde das Wasser wenigstens grob beseitigt. "Wir sind genauso gespannt wie Sie, was passiert", beschrieb einer der Akrobaten die nasse Lage. Nicht alle Acts gelangen auf Anhieb, ein paar mussten sogar ausgelassen werden. "Wir verraten aber nicht, welche." Improvisation war gefragt. Das Publikum honorierte den erschwerten Einsatz mit begeistertem Applaus und Bravo-Rufen.

Echt einheizen an diesem auch von wenig sommerlichen Temperaturen geprägten Tag tat schließlich ein anderer Zirkus: Gankino Circus nennen sich vier Franken, deren mitreißender Volksmusik-Sound die Zuschauerinnen und Zuschauer von den ohnehin nassen Stühlen holte und zum Tanzen verführte. Aus dem "östlichen Teil von Ostwestmittelfranken", kurz Dietenhofen stammend, lieferten die vier Bajuwaren Musikkabarett mit Weltmusikanspruch ab, bei dem ein gewisser Weizen-Charly eine tragende Rolle spielte.

Von Alpenländisch über Rock’n’Roll bis – ja, eben – Gankino reicht das Repertoire, das Können war unüberhörbar, vor allem aber strotzte ihre Show vor volksmusikalischer Vitalität und Witz. Johannes Sens (Schlagzeug), Simon Schorndanner (Klarinette), Ralf Wieland (Gitarre) und Maximilian Eder (Akkordeon) lieferten ein fulminantes Ende des ersten Programmblocks und "zogen den Hut" vor dem Publikum, das sich nicht hat bange, man kann auch sagen: nass hat machen lassen.