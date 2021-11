Von Noemi Girgla

Mosbach. Das Fazit sei vorweggenommen: "Für Leute mit einer Beeinträchtigung ist es in der Stadt leichter, selbstbestimmt zu leben, als auf dem Land. Aber in der Stadt ist auch noch viel Luft nach oben", befinden Esma Köse, Catrin Michalla und Sabine Wonka vom "BiBeZ e.V." in Heidelberg. BiBeZ, das steht für "Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen". Das Besondere: Hier arbeiten fünf Fachfrauen mit einer Einschränkung in einem Team zusammen, das andere Frauen, die ebenfalls von einer Behinderung betroffen sind, berät und unterstützt.

Normalerweise sind die Frauen vom BiBeZ rund um Heidelberg und im Rhein- Neckar-Kreis im Einsatz. Für Köse und Michalla ist es also nicht selbstverständlich – und sogar eine Premiere –, ihre Kurse auch im Neckar-Odenwald-Kreis anzubieten. Angefragt wurden sie von der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Kreis, Jutta Schuele. Gemeinsam mit Sigrun Ruck, die das Selbsthilfenetzwerk im Landkreis leitet, Doris Niemann, Leiterin der Selbsthilfegruppe "Recover" für psychisch Erkrankte, und Genesungsbegleiter Volkhard Menzel aus Mosbach hat sie fünf Veranstaltungen zum Thema "Selbstbestimmt leben" auf die Beine gestellt. Zwei Workshops haben die BiBeZ-Frauen übernommen.

Mit "Mut statt Wut" und "Sag klar, was du möchtest" sind die Kurse überschrieben. Sie richten sich jedoch nicht nur an Menschen mit einer Behinderung, sondern sind komplett inklusiv. "Wir haben hier eine gute Mischung", befindet Esma Köse. Denn der Workshop setzt sich zusammen aus Leuten mit seelischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, aber auch einige Personen ohne Behinderungen haben sich angemeldet. "Es ist wichtig, Brücken zu bauen. Sich seiner eigenen Schwächen bewusst zu werden und zu überlegen, was man dagegen tun kann. Das geht nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung etwas an", erklärt Köse. "Was hier passiert, ist etwas Besonderes", befindet Catrin Michalla. "Solche inklusiven Veranstaltungen gibt es viel zu selten."

Als Kern der Veranstaltungen hat das BiBeZ-Team "Selbstbewusstsein" ausgewählt. Das sei ein Thema, das sich auf dem Land und der Stadt nicht unterscheide. Und ein gesundes Selbstbewusstsein ist den Frauen anzumerken. Das wollen sie weitergeben. "Bevor man klar kommunizieren kann, was man selbst möchte, muss man sich erst einmal vieler Dinge bewusst werden und für sich selbst definieren, was man eigentlich möchte", sagen Köse und Michalla.

Auch erfordere es Mut, um Hilfe zu bitten. Die Scheu, beispielsweise seinen Behindertenausweis zu zücken, sei oftmals groß, geben Doris Niemann und Sigrun Ruck zu bedenken. Ein Thema, das Catrin Michalla nur zu gut bekannt ist: "Manche Behinderungen sieht man nicht auf den ersten Blick. Ich nehme inzwischen häufig einen Rollator zur Hilfe, um erkennbar zu machen, dass ich eine Beeinträchtigung habe. Da bedarf es noch viel Aufklärung, dass eben nicht jede Behinderung auf den ersten Blick erkennbar ist, die Betroffenen aber dennoch manchmal Unterstützung brauchen."

Die Frauen im BiBeZ sind als Sozialarbeiterinnen oder Psychologinnen nicht nur vom Fach, sie sind, wie schon erwähnt, auch alle von einer Behinderung betroffen. "Wir wissen, von was wir sprechen", meint Michalla und Köse fügt hinzu: "Das senkt die Hemmschwelle der Frauen, die wir beraten. Der Funke springt schneller über, da wir mit denen, die zu uns kommen, auf Augenhöhe sind."

Während inzwischen auch Männer beraten werden, ist die Bildungsarbeit den Frauen vorbehalten. "Das schafft einen Schutzraum", erklärt Michalla. Denn die Hilfesuchenden seien doppelt benachteiligt: Durch ihre Einschränkung und dadurch, dass sie Frauen seien. Das mache es für sie besonders schwer.

Ein BiBeZ gibt es im ländlichen Raum nicht. Als Jutta Schuele von dem Konzept hörte, war sie direkt begeistert: "Ich finde das klasse. Da kommt noch einmal was anderes rüber und das motiviert die Workshop-Teilnehmer noch viel mehr", ist sie überzeugt. Die Veranstalter wie auch die Frauen vom BiBeZ sind sich einig, dass es im ländlichen Raum zu wenig Angebote für Menschen mit Behinderung gibt. Es fehlen Beratungsstellen, der ÖPNV ist nicht so gut ausgebaut wie in der Stadt und viele Menschen mit Beeinträchtigungen haben kaum alternative Mobilitätsmöglichkeiten.

Auch Michalla und Köse hat es in die Stadt gezogen. "Da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, alleine gescheit zu leben, man will sich ja auch beruflich verwirklichen", erklärt Köse. Die Ängste, zu sich selbst und seiner Behinderung zu stehen, und diese auch zu akzeptieren, sei aber ein gesellschaftliches Problem – unabhängig davon, wo man lebe.

Und da es für viele Kursteilnehmenden schwierig gewesen wäre, nach Heidelberg zu kommen, haben Schuele, Ruck, Niemann und Menzel das Beratungsangebot eben nach Mosbach geholt. Zumindest temporär. "Das ist für uns auch etwas Besonderes", so Köse, Wonka und Michalla. "Dafür freuen wir uns jetzt umso mehr, hier zu sein."

Info: Die für Donnerstag, 2. Dezember, geplante Abschlussveranstaltung zum Thema "Selbstbestimmt leben" wurde aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt.