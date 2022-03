Mosbach. (stm) "Uns wollten sie auf die Seite schaffen …" so lautet der Titel des 1992 erschienenen zweiten Hefts aus der Publikationsreihe des VHS-Arbeitskreises "Mosbach im 3. Reich". Der Arbeitskreis hatte es sich bereits in den 1980er-Jahren zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel der Mosbacher Geschichte zwischen 1933 und 1945 zu bringen. Dieses Heft griff das damals und auch heute noch schwierige Thema der Deportation und Ermordung von 262 Menschen mit Behinderung aus der damaligen "Erziehungs- und Pflegeanstalt für Schwachsinnige" in den Jahren 1940 und 1944 auf.

Überlebende erinnerten sich, wie Mitbewohner von "grauen Bussen" abgeholt wurden und niemals zurückkehrten, ebenso kamen ehemalige Mitarbeiter der Anstalten zu Wort. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges trat die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" in eine tödliche Phase ein, die erste Phase des planmäßigen "NS-Euthanasie"-Programms ab Januar 1940. In sechs über das Deutsche Reich und die "Ostmark" (Österreich) verteilte Vernichtungsanstalten wurden bis August 1941 im Rahmen der "Aktion T4" über 70.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Krankheiten ermordet. In einer zweiten Phase der "NS-Euthanasie" wurden bis 1944 schätzungsweise weitere 130.000 Menschen ermordet.

Dr. Hans-Werner Scheuing, ehemaliger Lehrer an der Schwarzbach-Schule in Schwarzach, holte die Geschichte dieser menschenverachtenden Politik und der vor Ort davon Betroffenen in seiner Dissertation aus dem Jahr 1997 ans Licht. Er forschte nach Namen und Biografien der ermordeten Menschen, spürte neue Quellen auf, wie etwa von der Forschung bisher nicht zur Kenntnis genommene Klinikunterlagen. Deshalb wissen wir heute, dass 32 dieser Opfer aus Mosbach stammten. Die Schicksale dieser 32 Menschen werden seit Ende 2018 von Ehrenamtlichen erforscht.

Die "Arbeitsgruppe Lebensgeschichten" möchte nun die Arbeitsergebnisse im Rahmen eines Vortrags der Öffentlichkeit vorstellen. Dafür konnte Dr. Lea Oberländer aus Mannheim gewonnen werden. Die Historikerin forschte in ihrer Dissertation über die massenhafte Ermordung von kranken und behinderten Menschen in Deutschland im Allgemeinen und in Mannheim im Besonderen. Sie wird den historischen Hintergrund der "NS-Euthanasie" und der "Aktion T4" beleuchten. Außerdem werden Mitglieder der Mosbacher Arbeitsgemeinschaft ausgewählte Biografien vorstellen. Eine Frage- und Diskussionsrunde soll die Veranstaltung abrunden.

Info: Der Vortrag findet heute um 20 Uhr im Rathaussaal in Mosbach statt. Anmeldung unter Tel.: (0 62 61) 8 24 59 oder per E-Mail: archiv@mosbach.de.