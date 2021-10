Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. "Die Erste, die kommt, macht sie an, und der Letzte, der geht, macht sie aus." So einfach sei das mit den neuen Raumluftfiltern in der Clemens-Brentano-Schule in Neckarelz, beschrieb Schulleiterin Annette Schabbeck die neue Lage in den Klassenzimmern. In jedem stehen zwei der Geräte, die der Infektionsgefahr entgegenwirken sollen. Das Fensterlüften erübrigt sich allerdings deshalb ebenso wenig wie das durchgängige Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. "Das ist ein bisschen traurig", so Schabbecks Stellvertreterin Dorothee Drescher. Für Kinder wie Lehrkräfte aber seien mit den Luftfiltern keine Störungen des Unterrichts verbunden, bekräftigten die beiden Frauen.

Wie in der Neckarelzer Grundschule, wurden zu Beginn des neuen Schuljahres auch alle elf anderen Schulen in Mosbacher Trägerschaft mit Luftfiltern ausgestattet, mithin 79 Klassenräume, da es um die Klassenstufen eins bis sechs geht. Das wollten sich Oberbürgermeister Michael Jann und Hauptamtsleiter Eckhard Böer ansehen und besuchten das historische Schulgebäude an der Mosbacher Straße. In Zusammenarbeit mit einem örtlichen Unternehmen wurden die Geräte angeschafft. "Pro Raum bedeutet dies eine Investition von rund 4000 Euro", erklärte Böer.

"Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt Mosbach mit ergänzenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung in den Schulen CO2-Sensoren sowie Luftreinigungsgeräte in schwer zu belüftenden Räumen bereitgestellt", erläuterte Michael Jann. Doch das Förderprogramm sei schleppend angelaufen. Von der jetzigen, mehr als 300.000 Euro teuren Gesamtsumme (für insgesamt rund 160 Geräte) hofft man nun auf eine hälftige Förderung durch das Land Baden-Württemberg. Jann erwähnte, die Bewilligung der Luftfilter-Investition durch den Gemeinderat sei kein Problem gewesen. Und er freute sich, dass vonseiten der Clemens-Brentano-Schulleitung gleich zu Beginn des Schuljahres ein "Dankeschön" ins Rathaus gekommen sei.

Dankbar, das fügte Schulleiterin Annette Schabbeck gleich an, sei man auch für eine andere Investition an ihrer Schule: Im Zuge der Ausstattung der Mosbacher Lerneinrichtungen mit insgesamt 600 mobilen Endgeräten sind an der Clemens-Brentano-Schule 22 iPads angekommen. Das war Ende 2020. "Wir nutzen die Geräte auch ohne Lockdown", berichtete Dorothee Drescher. Was allerdings mit einem eingeschränkten Datentransfer via W-Lan verbunden sei. "Das ist der Nachteil in einem schönen historischen Gebäude mit dicken Mauern …"

Mit dem Besuch der beiden Verwaltungsherren in ihrer Schule machte Schulleiterin Schabbeck mit Dankesworten und Präsent bekannt, dass Dorothee Drescher, die seit 2016 an der CBS unterrichtet, seit März dieses Jahres offiziell ihre Vertreterin geworden ist. Denn es bestehe die Regelung, dass Grundschulen mit einer beständigen Schülerzahl von mehr als 100 Kindern mit einer Konrektorinnenstelle zu besetzen seien. Das Prozedere um diese Stelle sei vom Schulamt Mannheim reibungslos und kurzfristig verlaufen. Drescher zeichnet an der Grundschule für die digitale Ausstattung verantwortlich; sie nutzte den Anlass des Besuchs aus dem Rathaus dafür, einen weiteren Dank loszuwerden: Am Dienstag wurde nämlich das erste mobile Smartboard für die CBS geliefert.