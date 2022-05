Mosbach. (stm) Der 1. Mai war für die Kelten das Fest Beltane – und just an diesem begaben sich 60 Marschierer auf ihre und die Spuren der Römer. Anlass war die Eröffnung des neuen Jupiterweges, der von Mosbach nach Neckarburken verläuft.

Im Hof des Hospitals und des Stadtmuseums begrüßte der Librariolus, ein des Lesens und Schreibens kundiger Römer vom Militärstandort Neckarburken, die Leute: "salvete viatoris", seid gegrüßt Wanderer, "salve magister praefectus urbis mosabachensis Michael Jann", sei gegrüßt Michael Jann, Oberbürgermeister von Mosbach und "salve administrationis periegetaca Iris Müller", sei gegrüßt Iris Müller, die neue Leiterin der Tourist Information Mosbach. Dem Librariolus war seine Stellung an der Tabula zu entnehmen, einem doppelseitigen Wachstäfelchen, auf das mit einem Griffel in Wachs geritzt wurde. Der Leser löschte es aus, indem er mit der Spatel alles eben machte: "Da kommt der Ausdruck Tabula rasa machen her", erfuhren die Wandergäste.

Eine Strecke von rund 3,24 Leugen lag vor den Wanderern. Mit dieser Entfernung konnten nur wenige Marschierer etwas anfangen, sie sollten an dem Leugenstein an der Schefflenzer Steige mehr dazu erfahren. Nach dem Passieren einer symbolischen Limespalisade erreichte die Gruppe dann diesen Stein – eine runde Säule mit Buchstaben darauf. Als Belohnung gab es aber zunächst das wahre Wundermittel: Mulsum, einen süßen Gewürzwein. Als Kaiser Augustus vor 2000 Jahren erfuhr, dass ein Romilius Polio 100 Jahre alt wurde, soll er ihn gefragt haben: "Romilius, du musst mir verraten, wie du gelebt hast, dass du so alt wurdest." Die Antwort: "intus mulso, foris oleo" – "Von innen Mulsum, von außen Olivenöl".

Was eine Leuge ist, und warum es neben der römischen Meile auch die Leuge gibt, erläutert der Librariolus: Basis sei der Fuß, römisch pes, mit 29,6 Zentimetern. Fünf pes hintereinander ergibt 1,48 Meter, somit ein passus mit einem Doppelschritt. 1000 passus werden mile passus genannt, also 1,48 Kilometer. 1500 Doppelschritte sind eine Leuge mit 2,22 Kilometern. Der Stein wurde in Friolzheim gefunden und gibt mit "PORT LV" exakt die Entfernung zur Enzbrücke nach Pforzheim mit fünf Leugen an – das sind 11,1 Kilometer. Die Kaisertitulatur benennt Marcus Julius Philippus – und somit das Jahr 245 nach Christus.

Am Wachturm 63 am Römerweg oberhalb Neckarburkens bekamen die Teilnehmer der Eröffnungswanderung ein Luftbild mit einer Grafik des Limes gezeigt, wie der Odenwaldlimes das Elztal nach Norden durchquerte. Nach Besichtigung des Römerbades und des Museums am Odenwaldlimes in Neckarburken kam dann die Belohnung: durch Kaffee und Kuchen, die Gabriele Landauer und Mareike Ühlein im Hof der evangelischen Kirche hergerichtet hatten.

In die Rolle des Librariolus schlüpfte der Vorsitzende des Vereins Elantia, Rudolf Landauer. Die dann 80 Gäste zeigten sich von dem Nachmittag begeistert und so mancher hat sich bereits für die kommende Minervatour in Dallau am 29. Mai um 13.30 Uhr angemeldet ...