Von Alexander Rechner

Mosbach.Metzgereien zählen zu den Geschäften, die weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Auch wenn die Handwerksbetriebe in Mosbach weiter arbeiten dürfen, wirkt sich die Corona-Krise auf diese Firmen aus. Von Umsatzeinbußen berichten die Metzger Norbert Renz und Franz-Josef Stumpf von ihren alteingesessen Mosbacher Familienbetrieben.

In der Innenstadt verzeichnen sie wegen der Schließung der anderen Einzelhandelsgeschäfte weniger Laufkundschaft. Zudem fehlen die Touristen, die die beliebte Mosbacher Fachwerkstadt besuchen und dabei immer wieder in ihren Geschäften einkaufen, was sie anhand ihrer wirtschaftlichen Zahlen feststellen müssen.

Ihr Kollege Dietmar Heck beschreibt die derzeitige Lage als "durchwachsen". Denn viele Mosbacher Metzger liefern ihr Fleisch sonst regelmäßig an Gaststätten in der Umgebung, und diese benötigen aktuell weniger Ware. Dennoch sind die drei mit ihrer Neckarelzer Kollegin Doris Sauer einer Meinung: Wenn es so weiter geht wie bisher, werden sie durchkommen.

Wie sich eine Krise in ihrem Gewerbe auswirken kann, wissen die Metzger noch aus früheren Zeiten. Aber eine vergleichbare Situation haben sie noch nicht erlebt. Stumpf, der in der Mosbacher Innenstadt seinen Betrieb mit zehn Angestellten hat, ließ sich etwas Neues einfallen, um die Umsatzeinbußen ein wenig abzufedern, wie er ausführt: einen Lieferservice. "Unsere Kunden im Stadtgebiet können bei uns ihre Waren bestellen, wir bringen sie dann gerne vorbei", erläutert Franz-Josef Stumpf.

Zudem bietet er ein täglich wechselndes Tagesessen an, das in seinem Geschäft abgeholt werden kann. "Das wird auch ganz gut angenommen, hier konnten wir unseren Umsatz doch steigern", zeigt der Mosbacher als Lichtblick auf. Auch Doris Sauer offeriert den Kunden in ihrer Metzgerei in Neckarelz samstags einen Lieferservice. "Die aufgegebenen Bestellungen werden dann gebracht", erläutert die zuversichtliche und optimistische Chefin. Vor allem freut sie sich über die Unterstützung der Kunden.

Mehr Kunden als früher kommen zurzeit zu seinem Ladenverkauf, erläutert Dietmar Heck. Er beschäftigt in der Fleisch Heck GmbH insgesamt zehn Mitarbeiter. Und für die hat sich Dietmar Heck einiges einfallen lassen: "Spuckschutz" für das Personal im Verkaufsraum, zudem ist die Kasse separat hinter einer Glasscheibe. So schützt er sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiterinnen. "Bestellungen reichen wir zudem aus dem Fenster hinaus", erklärt Dietmar Heck. Mehr als zwei Menschen dürfen nicht in seinen Verkaufsraum.

Auch für seinen Kollegen Norbert Renz steht der Schutz seines Personals und der Kunden an erster Stelle. Spuckschutz für seine Angestellten und die Reduzierung der Personen in seinen beiden Geschäften in der Innenstadt sowie in der Nüstenbacher Straße. Daneben hat er an den Kassen Plexiglasscheiben angebracht, um die Mitarbeiter(innen) und Kunden gleichermaßen zu schützen.

Diese Vorkehrungen haben auch Doris Sauer und Franz-Josef Stumpf in ihren Geschäften installiert. Stumpf berichtet davon, wie er nach der Arbeit in den Baumarkt gefahren ist, Plexiglas gekauft und dieses selbst montiert hat. Außerdem habe der Mosbacher Metzger ein Hinweisschild an sein Ladenfenster geklebt, dass nur noch zwei Personen den Verkaufsraum betreten dürfen. Diese Regelung wird auch eingehalten, die Menschen richten sich danach und warten sogar vor den Geschäften. Unisono schildern die Metzger von dem großen Verständnis ihrer Kunden für diese eingeführten Maßnahmen und wie sorgsam diese die neuen Regeln einhalten; dafür danken die vier ausdrücklich.

Die Metzger erfahren laut Franz-Josef Stumpf vonseiten der Kunden eine Wertschätzung. "Zumal wir Mosbacher Metzger Fleisch und Wurst von guter Qualität und aus der Region anbieten." Gemeinsam hoffen sie, dass man die Corona-Pandemie bald in den Griff bekommt. Sie werden jedenfalls für ihre Kunden weiterhin da sein und die Menschen in der Region versorgen ...