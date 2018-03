Gabriele Wintergerst-Nitschke ist eine von vier ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Caritasladen in Neckarelz an der Kasse sitzen. Unterschiede hinsichtlich der Nationalität der Kunden werden hier nicht gemacht. Foto: Manon Lorenz

Von Manon Lorenz

Mosbach. 1,5 Millionen - so viele bedürftige Menschen kaufen laut Angaben des Dachverbands deutscher Tafeln "Tafel Deutschland e.V." regelmäßig für kleines Geld in einem der bundesweit mehr als 2100 Tafelläden ein. Die vergangene Woche bekannt gewordene Entscheidung der Essener Tafel, weiteren Flüchtlingen wegen zu großen Andrangs den Zutritt zur Lebensmittelausgabe zu erschweren, hat eine Welle der Empörung losgetreten. Und eine Grundsatzdiskussion ausgelöst: Ist es legitim, deutschstämmige Mitbürger bei der Lebensmittelausgabe zu bevorzugen? Wie kann es überhaupt sein, dass in einem so reichen Land wie dem unseren so viele Menschen unter Armut leiden?

Die RNZ wollte wissen, ob auch der Tafelladen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mosbach und der Caritasladen Neckarelz mit ähnlichen Problemen wie die Essener Tafel zu kämpfen haben. "Momentan ist die Lage entspannt", berichtet Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK Kreisverbands Mosbach. Die heiße Phase sei Anfang 2016 gewesen, als in der Großen Kreisstadt die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge bezugsfertig waren. Damals musste auch der DRK-Tafelladen den Kundenkreis eingrenzen. "Der Zulauf war so groß, dass wir Einzelpersonen und Familien den Vorzug gegeben haben", erinnert sich Blaschek. "Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte haben nur dann Waren bekommen, wenn nach Ladenschluss noch etwas übrig war."

Bereits nach einem halben Jahr habe sich die Situation wieder normalisiert und sei seitdem stabil. "Momentan sind knapp 900 Ausweise im Umlauf, die für den Einkauf im Tafelladen berechtigen", so Blaschek. Da hinter den meisten Ausweisen aber eine ganze Familie steht, geht er von etwa 3500 Personen aus, die das Angebot in Anspruch nehmen. Generell sei die Kundschaft "bunt gemischt", wobei der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund deutlich überwiege.

"Leute mit Migrationshintergrund haben schon immer den Hauptteil unserer Kundschaft ausgemacht", bestätigt auch Peter Zimmermann, Bezirksstellenleiter des Caritasverbandes Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen. Bisher habe es im Caritasladen Neckarelz und an den zwei anderen Standorten in Buchen und Adelsheim noch keine "Verteilungskämpfe" zwischen deutschstämmigen Kunden und Flüchtlingen gegeben, so Zimmermann. Das liege unter anderem daran, dass die Einkaufsgewohnheiten sich teilweise deutlich unterschieden. "Wenn wir von den Discountern Schweinefleisch bekommen, ist das für unsere muslimische Kundschaft natürlich kein Thema". Die interessiere sich vielmehr für Obst und Gemüse, so Zimmermanns Erfahrung.

Und selbst, wenn es Reibereien gäbe: Ein Vorgehen wie in Essen ist für ihn nicht denkbar, denn das Leitbild der Caritas sei der "Dienst am Nächsten" - unabhängig von der Nationalität. "Bedürftigkeit kann man nicht anhand der Geburt feststellen", ist Zimmermann überzeugt.

In den Caritasladen Neckarelz kommen pro Tag regelmäßig zwischen 15 und 20 Leute, weiß Gabriele Wintergerst-Nitschke, die hier mit drei weiteren Kollegen ehrenamtlich arbeitet. Für 20 Cent können Bedürftige einen Salatkopf und für 39 Cent einen großen Laib Brot kaufen. An jedem Öffnungstag werden die Lebensmittel aus Geschäften der Region abgeholt und das Sortiment somit täglich aufgefüllt. Momentan ist im Caritasladen genug für alle da.

Info: Der DRK-Tafelladen (Sulzbacher Str. 17) hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13 bis 15 Uhr und mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Caritasladen Neckarelz (Heidelberger Str. 5) öffnet montags bis samstags von 11.30 bis 13 Uhr seine Pforten.