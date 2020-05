Mosbach.(pol/schat) Gleich mehrfach gefordert war die Feuerwehr Mosbach am Sonntag und Montag. Neben dem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L525 machten zwei Brandmeldungen ein Ausrücken nötig, wobei man nur in einem Fall auch löschend aktiv werden musste: Am Eisweiher war am Sonntagabend der Brand einer Gartenhütte gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte schon komplett in Flammen. "Nachdem der Brand gelöscht war, kam auch der Besitzer des Häuschens und konnte Angaben zur Brandursache machen", teilt ein Polizeisprecher mit. Noch glühende Grillkohle war unbeaufsichtigt vor der Hütte abgestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während die Feuerwehr beim Brand einer Gartenlaube löschend aktiv werden musste, konnte sie nach dem Alarm an der DHBW schnell wieder abrücken. Fotos: ar/schat

"Fehlalarm" hieß es hingegen am Montagvormittag an der Dualen Hochschule. Bei Handwerkerarbeiten hatte ein Brandmelder angeschlagen, die angerückten Rettungskräfte konnten hier aber schnell wieder abziehen.