„Glück g’habt“ lautet das aktuelle Programm des Comedy-Kabarettisten Heinrich del Core, das er am 3. Mai in der Alten Mälzerei präsentiert. Im RNZ-Gespräch verrät er unter anderem, wie Blümchenhemden und rote Schuhe bei ihm zum Selbstläufer wurden – und warum Lachen derzeit so wichtig ist. Foto: Hubert Braxmaier

Von Peter Lahr

Mosbach. Im ersten Leben war er Zahntechniker, doch mit Anfang 30 sattelte er um – auf Comedy und Zauberei. Mittlerweile ist der "schwäbische Restitaliener" Heinrich del Core eine feste Größe in der Comedy- und Kabarettszene. Sein aktuelles Programm "Schwein g’habt" präsentiert del Core am 3. Mai in der Alten Mälzerei. Das hoffen zumindest seine Fans, denn wegen Corona musste der Auftritt bereits mehrfach verschoben werden. Im Gespräch mit der RNZ erzählte der – wie meistens – gut gelaunte Heinrich del Core, was es mit seinem Namen und den roten Schuhen auf sich hat, wieso auch Veganer die Schau mit dem Schwein auf dem Plakat genussvoll ansehen können und weshalb er auf seinen Sohn Daniel richtig stolz ist – obwohl ihm dessen Outfits eindeutig zu teuer sind.

Zu Beginn Ihrer Karriere traten Sie unter dem Pseudonym Heini Öxle auf. Aber mit Heinrich del Core bekennen Sie sich mittlerweile zu Ihren italienischen Wurzeln. Das ist kein Künstlername, oder?

Das ist mein wirklicher Name. Mein Vater stammt aus Barletta, einem kleinen Ort bei Bari. Über die Bedeutung des Namens gibt es viele Ideen, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich bin auch nicht adelig oder so.

Rote Lackschuhe und Blümchenhemd sind mittlerweile zu Ihrem Markenzeichen geworden. Wie kam es denn zu der Kombination?

Ich hatte früher schon eine besondere Affinität dazu, in besonderen Schuhen aufzutreten. Nachdem ich in gelben und grünen Schuhen aufgetreten war, meinte meine Frau, rote Schuhe wären toll. Die sind von einem Schuhmacher handgemacht, die gibt es so nur einmal. Ich dachte nie, dass sich daraus so etwas entwickeln würde. Das ist schon komisch, mit den roten Schuhen, das ist ein echter Selbstläufer geworden. Mittlerweile kommen sogar Leute extra mit roten Schuhen zu meinen Auftritten.

Ihr aktuelles Programm heißt "Glück g’habt", und Sie sind für das Plakat extra auf ein Glücksschwein gestiegen.

Das Programm hatte am 15. Januar 2020 in Reutlingen Premiere, mit 1500 Gästen. Ich habe es genau achtmal gespielt, dann kam der Lockdown, nach meinem letzten Auftritt in Dresden im März. Normalerweise spiele ich 120-mal im Jahr, wegen Corona waren es bis heute nur 40 Auftritte. Das mit dem Schwein war aber eine Fotomontage.

Sie kennen also das Schwein nicht persönlich, oder ist das vielleicht Ihr Hausschwein?

Nein, ich bin nicht auf einem echten Schwein gesessen, ich bin nur auf einer Form aus Holz gesessen. Der Rest war Photoshop.

Können über ihr Programm auch Vegetarier lachen?

Klar, das Schwein ist ja nur ein Glückssymbol. Vegetarier können gerne kommen. Meine Tochter isst sogar vegan, die kommt auch immer mal wieder und amüsiert sich.

Erst kam die Pandemie, dann die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine. Vergeht da mitunter auch einem Kabarettisten das Lachen, oder ist Lachen gerade in schwierigen Zeiten doppelt wichtig?

Es ist wirklich wichtig. Man hat sich ja schon so seine Gedanken gemacht, gerade zu Beginn der Pandemie. Was kommt noch alles? Aber gerade in dieser Zeit ist es umso wichtiger, auf die Bühne zu gehen. Charlie Chaplin soll einmal gesagt haben: Ich glaube an die Macht des Lachens und der Tränen als Gegenmittel gegen Hass und Terror. Das Thema der Pandemie ist auch etwas ins Programm integriert, aber ich will auch nicht auf alles eingehen. Den ganzen Tag lesen und sehen die Leute Krieg, Krieg, Krieg. Da tut es auch mal gut, abends zwei Stunden abzuschalten und zu lachen. Einige Besucher haben mir das hinterher bestätigt.

Fällt es Ihnen schwer, in solchen Zeiten überhaupt witzige Texte zu entwickeln?

Da muss man schon versuchen, drüber zu stehen. Trotz der Existenzangst. Ich habe mich wegen Corona auch gefragt, muss ich wieder zurück in meinen alten Beruf als Zahntechniker? Das haben einige Kollegen ja gemacht. Die Auftritte sind meine einzige Einnahmequelle. Man muss trotz allem nach vorne gucken. Nicht denken: Jetzt ist alles zu Ende. Ich sehe auch das Positive. Wir leben in Deutschland in einer Demokratie, da geht es uns trotz allem recht gut. Ich bin zum Glück ein positiver Mensch, 90 Prozent ist Sonnenschein.

Sie begannen mit Comedy und Zauberei, die Magie ist mittlerweile nicht mehr mit dabei. Zaubern Sie einmal wieder auf der Bühne?

Ich habe ja erst sehr spät, mit 33, angefangen. Comedy-Zauberei war mein Fundament bei meinen ersten Auftritten im Familienkreis und bei Vereinen. Aber es bedeutet sehr viel Aufwand, die Zauberei mit zu integrieren. Die musste immer genau zur Nummer passen, beiläufig passieren. Ich habe nie gesagt: "Jetzt werde ich das rote Tuch …", das war ja das Schöne daran. Aber ich habe fest vor, im November 2023 bei einem Weihnachtsprogramm wieder auf der Bühne zu zaubern.

Sie finden Ihre Vorbilder ja gerne im realen Leben, vorzugsweise bei Ihrer Frau. Hat die sich über die Bühnenvariante nie beschwert?

Meine Frau nimmt es mit Humor. Sie sagt, wenn du damit Geld verdienst, ist es okay. Ich habe auch drei große Kinder, die sind ab und zu dabei. Mein großer Sohn Daniel lebt aber in Mailand. Er ist Designer und hat nach fünf Jahren bei Gucci jetzt sein eigenes Modelabel del Core gegründet. Der hat schon Stars wie Madonna für den roten Teppich eingekleidet. Da habe ich ihn schon mal gefragt, ob er das auch mit mir machen könne. "Papa, des kannst du dir nicht leisten", war die Antwort.

Worüber lacht eigentlich Heinrich del Core gerne?

Über Alltagssituationen, die mir etwa beim Zugfahren passieren. Oder über meine Kollegen, die ich in meinen Comedy-Club in Rottweil einlade.

Kommen Sie in Ihrer Freizeit auch mal zur Ruhe, oder stehen die Comedy-Sensoren immer auf Empfang?

Die Comedy-Maschine läuft immer mit. Man nimmt das Leben anders wahr. Wenn ich irgendwo bin und einen Kaffee trinke, dann passieren schon lustige Sachen. Neulich saß ich neben einem Tisch mit 16-jährigen Mädchen, die sich lautstark über BHs unterhielten. Das war so lustig. Also meine Ohren, die sind immer dabei.