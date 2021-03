Mosbach. (gin) Ab heute wird vom Haus Kickelhain in der Mosbacher Altstadt für eine Weile nicht mehr viel zu sehen sein. Das Gerüst wird aufgebaut, die Fassade des kleinsten Hauses Mosbachs saniert. "Das wird bestimmt zwei Monate dauern", schätzt Jutta Moormann von der Hochbauabteilung der Stadt Mosbach.

Am gestrigen Montag war schon zu beobachten, dass sich in der Harnischgasse etwas tut. Andreas Lenz, dualer Student der DHBW und der Stadt Mosbach, und Elmar Pfeiffer, Lehrbeauftragter der DHBW Mosbach und Betreuer von Lenz’ Studienarbeit, waren mit zahlreichen Vermessungsgeräten vor dem schmalen Fachwerkhaus zugange.

"Von Haus Kickelhain gibt es keine Bestandspläne", erläutert Lenz. Das Haus sei 1590 erbaut worden, lediglich einen Grundriss gebe es noch. "Wir scannen das Gebäude jetzt mit einem 3D-Laser und erstellen danach mit einem speziellen Computerprogramm ein 3D-Modell davon", erklärt der angehende Bauingenieur weiter. Dieses Modell dient nicht nur als Leistungsnachweis für den Studenten, sondern vor allem auch dem Erhalt des denkmalgeschützten Hauses.

Laut Elmar Pfeiffer kommen bei der Messung über eine Milliarde Messpunkte zusammen, die dann wie ein Puzzle zusammengefügt werden. "Wir werden auch innen einige Aufnahmen machen, aber da das Hauptaugenmerk auf der Sanierung liegt, konzentrieren wir uns stärker auf die Fassade und gehen in den Innenräumen nicht zu sehr ins Detail", erzählt Pfeiffer. "Der Knackpunkt ist die Auswertung", verrät der Lehrbeauftragte. Auf einen Tag Vermessung kämen im Schnitt vier bis fünf Tage, um die Daten auszuwerten und ein Modell zu erstellen.

Andreas Lenz geht davon aus, dass er dafür ein paar Tage länger brauchen wird. Es ist das erste Mal, dass er mit den Geräten arbeitet und aus den Resultaten ein Modell erstellt. "Für unsere Studenten sind solche Projekte eine großartige Chance, mit Equipment zu arbeiten, das man sonst nicht unbedingt in den Lehrveranstaltungen verwendet. Der Laserscanner, mit dem hier gearbeitet wird, ist etwa so viel wert wie ein Kleinwagen", meint Prof. Markus Schönit, Studiengangsleiter Bauingenieurwesen an der DHBW Mosbach. Dort nehme man gerne Objekte mit einem regionalen Bezug, um die Studenten mit dem Scannen von Gebäuden vertraut zu machen.

"Der Scanner stellt eine enorme Arbeitserleichterung dar", konstatiert Schönit. Müsste man alle Messungen händisch vornehmen, wäre das um einiges komplizierter und würde wesentlich länger dauern – besonders bei den doch etwas schiefen Wänden, die das Haus Kickelhain auszeichnen.

Andreas Lenz baut derweil den Scanner an einer anderen Stelle auf, erfasst weitere Daten – für seine Studienarbeit, das Denkmalamt und die Stadt Mosbach. "Neben dem 3D-Modell ist auch ein 3D-Druck geplant. Beides soll dann der Stadt zur Verfügung gestellt werden und als Sanierungsmodell dienen", berichtet er. Schließlich umfassten die Scannaufnahmen auch die kleinsten Details des Hauses. Die nächsten Tage wird Lenz diese alle auswerten. Der Abgabetermin für seine Studienarbeit ist Ende Juni.