Die Happycard soll mehrfach Freude bringen: Mit einer Gutschein-Aktion will die Bürgerstiftung für die Region Mosbach bedürftigen Menschen und den vom Corona-Lockdown betroffenen Händlern und Unternehmen in Mosbach helfen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Ausgangslage ist klar, die Idee ebenso: In der weiter anhaltenden Zeit der Coronapandemie gibt es Gewerbetreibende, die (inzwischen mitunter ganz dringend) Unterstützung brauchen, und Unternehmer und Gönner, die in diesen schwierigen Zeiten Hilfe leisten können. Die Bürgerstiftung für die Region Mosbach will sie zusammenbringen, möglichst schnell und möglichst pragmatisch. Damit die gute Idee zündet, hilft man gleich mal selbst, wenn auch – satzungsbedingt – über Umwege.

"Wir selbst dürfen keine unmittelbaren Hilfeleistungen an Gewerbetreibende weitergeben", skizziert Dr. Frank Zundel, Vorsitzender des Bürgervereins. "Also kam uns die Idee, über die Verteilung von Mosbach-Aktiv-Gutscheinen an bedürftige Familien die hiesigen Innenstadthändler und Gewerbetreibenden zu unterstützen und dadurch zum Erhalt der Attraktivität der Innenstadt beizutragen." Damit könne man, da waren sich die Verantwortlichen beim Bürgerverein schnell einig, "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – oder besser: mit einer Aktion doppelt helfen".

5000 Euro hat der Verein dafür als stattliches Startzeichen gesetzt: 100 Mosbach-Aktiv-Gutscheine – in Form von Happycards mit einer Aufladung von 50 Euro – hat man geordert. Die nun an Menschen weitergegeben werden, die eine Unterstützung beim Einkauf gut gebrauchen können. Und die mit ihrem Umsatz dann wiederum Innenstadthändler und Gewerbetreibende aus dem Stadtgebiet ein wenig durch die schwierige Zeit helfen. Dafür, dass die Gutscheine bei den "Richtigen" (also bei Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind) ankommen, sorgen – wie bei der Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung – das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis und der Caritasverband für den NOK. "Beiden haben wir aus unseren eigenen Mitteln jeweils bereits 50 Gutscheine mit je 50 Euro Wert zukommen lassen", konkretisiert Frank Zundel, was im Rahmen der spontanen Corona-Hilfsaktion bereits in die Wege geleitet wurde.

Dabei soll es allerdings nicht bleiben, denn bei der Bürgerstiftung hofft man auf weitere Unterstützung, auf weitere Mitstreiter. "Wir würden uns natürlich wünschen, dass unsere Idee viele Freunde findet", sagt Frank Zundel, der vor allem auch Unternehmer aus der Region im Sinn hat, denen die Coronapandemie wenig anhaben konnte und kann. Solidarität in schwierigen Zeiten – das ist es, worauf Zundel und seine Kollegen aus der Bürgerstiftung bauen.

"Jede Spende, die wir erhalten, setzen wir eins zu eins in weitere Mosbach-Aktiv-Gutscheine um und verteilen diese über die Diakonie und Caritas", beschreibt der Vorsitzende. Die Spender erhielten natürlich von der Bürgerstiftung eine "steuerlich voll abzugsfähige Zuwendungsbescheinigung", so Zundel, der potenziellen Spendern versichert: "Jeder Euro von Ihnen bewirkt folglich mehrfach Gutes!" Angesprochen fühlen dürfen sich von der Gutschein-Aktion im Übrigen nicht nur Unternehmer; auch Privatleute mit ausgeprägtem Solidaritätssinn können sich hier gerne einbringen.

Bei Mosbach Aktiv kommt die Unterstützungsaktion mit Mehrfachwirkung natürlich gut an. "Das ist eine wunderbare Initiative der Bürgerstiftung, die wir sehr begrüßen, zumal sie ja eben auf mehreren Seiten ein bisschen Hilfe bringt", erklärt Holger Schwing als Mosbach-Aktiv-Vorsitzender. Die ersten 100 Happycards hat er Anfang der Woche mit Freude aufgeladen und zur weiteren Verwendung weitergegeben. Nur allzu gerne würde er noch möglichst viele weitere in den Aktionsumlauf bringen.

"Eine tolle Idee, die wir sehr gerne unterstützen", kommentiert Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Neckar-Odenwald-Kreis, die Aktion der Bürgerstiftung. Mit Blick auf die hohe Zahl an Bedürftigen, die man seitens seiner Einrichtung regelmäßig oder auch kurzzeitig begleite, zeigt sich Zilling zuversichtlich, "dass uns eine zeitnahe Verteilung gut gelingen wird". Gleiches gilt für Meinrad Edinger vom Caritasverband, der bestätigt, dass etliche seiner "Klienten" eine kleine Zusatzunterstützung ebenso gut gebrauchen können wie die Einzelhändler.

Info: Weitere Informationen zur Gutschein-Aktion der Bürgerstiftung für die Region Mosbach erteilt gerne der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Dr. Frank Zundel, Tel.: (0 62 61) 84 65.436; E-Mail: info@buergerstiftung-mosbach.de. Informationen zur Arbeit der Stiftung finden sich auch unter www.buergerstiftung-mosbach.de. Ein Spendenkonto für die Gutschein-Aktion ist eingerichtet: Iban: DE 29.674.600 41.0020.2588 02.