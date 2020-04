Mosbach. (pol/mare) Ein 29-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Mosbach von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann lief von dem Areal "An der Bachmühle" über die Fußgängerbrücke in Richtung Elzpark, als er hinterrücks von einer Gruppe Jugendlicher mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde. Durch den Angriff war der Mosbacher kurz ohnmächtig. Ein Zeuge fand den Bewusstlosen und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Wunden versorgt wurden.

Der Angriff erfolgte zwischen 17 und 18 Uhr, wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Mosbach, Telefonnummer 06261/8090, zu melden.