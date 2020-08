Von Peter Lahr

Mosbach. "Es ist nicht nur ein Bilderbuch über unseren Verein. Es fügt sich auch stark in die Stadtgeschichte ein." Mit einem über 200 Seiten starken und opulent mit Fotos und Zeitdokumenten bestückten Buch feiern der Männergesangverein (MGV) "Frohsinn 1845" sowie der daraus entstandene Chor "Troubadix" 175. Jubiläum. Viele geplante Feierlichkeiten und Konzerte mussten zwar wegen der Coronakrise ausfallen. Doch der schmucke Bildband fasst die Höhepunkte der Vergangenheit anschaulich zusammen. Frei nach dem Motto: "Von uns … für uns". Im Gespräch mit der RNZ erläutern Vorsitzender Andreas Beuchert, Presse- und Notenwart Johannes Beichert sowie Tommi Weinert, wie es zu der grandiosen Festschrift kam und weshalb für sie das gemeinsame Singen bis heute eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen darstellt.

"Es hat eine eigene Dynamik bekommen. Wir sahen, da gibt es so viele schöne Dinge, die wir zeigen wollten", beschreibt Andreas Beuchert, wie im Vorfeld eines zum anderen kam. Eigentlich wollte man ja nur ein überschaubares Heft für die Jubiläumsfeier gestalten. Während das Fest inklusive manch eines Konzerts – zumindest vorläufig – ausfallen musste, wurde "das große Werk" immer umfangreicher. "Das Buch gliedert sich in zwei Teile: die Chronik des MGV Frohsinn 1845 und die Troubadix-Geschichte ab 1984", fasst Johannes Beichert zusammen. Von der Gründung bis heute sieht er zwei "rote Linien", die sich durch die Jahrzehnte der Vereinsgeschichte zögen: "Die Liebe zum Gesang und die Gemeinschaft im Verein, die Freundschaften, die gemeinsamen Unternehmungen." Zwischen den "Evergreens" wie dem Pfingstlager – das nicht unbedingt an Pfingsten stattfinden muss – und den Herbst- bzw. Dreikönigswanderungen kam es auch zu so außergewöhnlichen Touren wie jenen nach Irland.

Frohsinns Kinder feiern sich und ihre Ahnen

"Wir sind über die vielen Generationen hinweg Brüder im Geiste", beschreibt Johannes Beichert das verbindende Element. Den Machern fiel beim Blick in die Historie auf, wie eng der Männergesangverein noch bis in die Mitte der 1930er-Jahre mit der Stadtgeschichte verzahnt war. "Nicht nur bei der Einweihung des Kriegerdenkmals in Anwesenheit des badischen Großherzogs – immer war der Gesangverein mit eingebunden." Um 1923 fragte man bei der "hochlöblichen Stadtverwaltung" um ein Sängerheim an; die Sänger konnten sich nämlich schlicht kein Bier mehr leisten. Einen historischen Bruch bemerkten die Chronisten nach dem Zweiten Weltkrieg: "Das Repertoire wechselte von Deutsch auf Englisch."

Dennoch ist sich Andreas Beuchert der Wurzeln bewusst – immerhin ist der MGV nach der Mosbacher Schützengilde wohl der zweitälteste Verein am Ort: "Wir sind die Erben. Wir sind aus dem MGV hervorgegangen. Unsere Senioren haben uns damals eine Heimat gegeben und uns eingefangen." Auf die besondere Gabe des "Ehrendirigenten" Friedemann Buhl (1984-2016) verweist Tommi Weinert: "Mit ihm hatten wir ein Riesenglück." "Er hat uns für die Popmusik begeistert, neue Chorliteratur einstudiert, aber auch die Tür zu Männerchor-Klassikern geöffnet", ergänzt Andreas Beuchert. "Und er hat niemanden schief angeschaut, wenn er nicht perfekt singt. Wir sind ja kein Meisterchor." "Bei uns reicht es, wenn jemand gerne singt", pflichtet Tommi Weinert bei.

"Wir sind sehr blauäugig rangegangen, aber wir haben alle wahnsinnig viel dabei gelernt", fasst Tommi Weinert den Entstehungsprozess des Buchs zusammen. Mit vereinter Hilfe zahlreicher Sänger gelang das Werk sogar in überschaubarer Zeit. Einzelne Themenblöcke lieferten "Gastautoren". Johannes Beichert erlernte extra die Sütterlin-Schrift, um alte Quellen, Chroniken und Programme lesen zu können. Die Zwangsvereinheitlichung der Mosbacher Vereine durch die Nazis interessierte ihn so stark, dass er an dem Thema blieb – und sich "über den Tellerrand hinweg" damit beschäftigte. Stark engagiert hat sich beim Buchprojekt auch Schriftführer Martin Stengel. Für das ansprechende Layout sorgte die Firma City Druck Heidelberg.

Dass der Männergesangverein 1931 bei einer Aufführung von Haydns "Schöpfung" in der neu errichteten städtischen Markthalle bereits über 2000 Zuhörer versammeln konnte, überraschte die "Buchmacher" ziemlich; ebenso das sehr hohe musikalische Niveau des Chors. Neue, spannende Auftrittsorte fand später auch der Chor "Troubadix". Ob Scheune oder Fabrikhalle, zum Konzertsaal ließ sich vieles umgestalten. Mit vereinten Kräften gelang auch der Neubau des Sängerheims im Stadtpark (1987/88). Zeitgleich mit dem "Jungmännerchor" entstand die neue Frauenchor-Abteilung "HarmoNixen".

"Wir hoffen auf 175 plus eins", beschreibt Andreas Beuchert die Zukunftspläne. Vielleicht könne ein Teil der geplanten Jubiläums-Aktivitäten "nachgeholt" werden. Immerhin habe man während des Lockdowns viele neue Dialogformen umgesetzt – bis hin zur digitalen "Jubiläumsfeier". Dennoch sei klar: "Wir brauchen jetzt wieder die Gemeinschaft." Stimmweise probe der Chor derzeit wieder. In den Ferien will man auch im Freien den regulären Probenbetrieb wieder aufnehmen. Das "Pfingstlager" konnte ebenfalls stattfinden. Wen wundert’s? "Der Gesang ist ein Teil unseres Lebens", sind sich die drei "Macher" einig.

Info: Andreas Beuchert hat noch einige Exemplare der 200-seitigen Festschrift vorrätig.