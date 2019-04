Mosbach. (RNZ) Das Freizeitbad "faMos" startet am kommenden Mittwoch, 1. Mai, in seine nun schon 21. Sommersaison seit dem Umbau des Bades im Jahr 1998. "Diese zwei Dekaden sind eine Erfolgsgeschichte", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Mosbach, die das Bad betreiben. Hatte das Freibad vor der Sanierung und der Übernahme durch die Stadtwerke pro Jahr durchschnittlich 30.000 Gäste, so seien es seitdem jährlich im Schnitt 125.000 Besucherinnen und Besucher.

Seit Ende der 90er-Jahre haben rund 2,5 Millionen Badegästen das Freibad besucht. Damit ist das "faMos" die größte Freizeiteinrichtung im Neckar-Odenwald-Kreis. Wobei das "faMos"einiges zu bieten hat, was man für einen Tag Badespaß im Sommer braucht: neben den beheizten Becken eine 75 Meter lange Riesenrutsche, Kinderspielplätze, eine große Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten und vieles mehr.

Wer sich die insgesamt 153 Tage Badespaß bis zum geplanten Saisonende am 3. Oktober sichern möchte, der hat derzeit die preisgünstigste Gelegenheit im Vorverkauf. Von 9 bis 17 Uhr besteht bis einschließlich dem Öffnungstag Mittwoch, 1. Mai, die Gelegenheit, sich die rabattierten Jahreskarten zu sichern. Der Vorverkauf läuft an der Kasse des "faMos" im Hammerweg 3 nahe des Schulzentrums am Katzenhorn.

Über den Badebetrieb hinaus werden im Freibad wieder einige Aktionstage geboten werden. So wird wieder zum Candle-Light-Schwimmen eingeladen. Am Samstag, 13. Juli, wird im faMos Essen aufgetischt, rund um die Becken werden Hunderte Kerzen entzündet, es erklingt romantische Musik, und der Badespaß geht bis tief in die Nacht. Am Sonntag, 14. Juli, gibt es auch wieder den Fitness- und Wellness-Tag mit vielen Angeboten. Überdies gibt es Veranstaltungen wie Aqua-Biking bzw. Aqua-Fitness, Joga, Stretching, Gymnastik und viele andere Fitnessangebote. Außerdem ist für die Kinder ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm vorbereitet.

Info: www.swm-online.de